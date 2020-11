Bitcoin a crescut cu mai mult de 7% joi și a fost tranzacționat la peste 15.000 de dolari, cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, pe măsură ce interesul pentru criptomonede crește și pentru dolarul SUA scade, relatează CNN, potrivit Mediafax şi Hotnews.

Valoarea unui bitcoin s-a dublat în 2020, câștigurile fiind dramatice în ultimele săptămâni, moneda virtuală crescând cu 40% de la începutul lunii octombrie.

Dacă bitcoin va continua să crească, s-ar putea să nu treacă mult până când va atinge maximul istoric de puțin sub 20.000 de dolari din decembrie 2017.

Bitcoin a beneficiat de susținerea mai multor companii, cum ar fi PayPal și Square, care acceptă criptomonedele ca opțiuni viabile de plăți și investiții.

„Nimic nu-l împiedică să ajungă la vârful din 2017”, a declarat Bill Noble, analist tehnic șef la firma de cercetare Token Metrics, într-un e-mail către CNN Business.

„Toată lumea se teme să nu rateze [oportunitatea], iar asta conduce prețul.” Incertitudinea cu privire la rezultatul alegerilor prezidențiale poate alimenta, de asemenea, recenta creștere bitcoin, a adăugat Noble.

Este posibil ca investitorii să fugă de dolar și să cumpere bitcoin. Indicele dolarului american, care urmărește evoluția dolarului față de euro, yen și alte câteva valute majore, a scăzut cu aproximativ 1,5% în această săptămână. Bitcoin, împreună cu aurul, pot deveni atractive pentru investitorii care doresc să profite de slăbiciunea continuă a dolarului.

Prețurile aurului, care au atins un record de peste 2.000 de dolari pe uncie la începutul acestui an, au crescut cu aproximativ 30% în 2020.

Creșterea bitcoinului în acest an este cu atât mai remarcabilă în condițiile în care acesta scăzuse sub 5.000 de dolari la mijlocul lunii martie.