V. Stoica

Asociația Pro Infrastructură a analizat, ieri, modul în care se derulează procedura de achiziție a actualizării studiului de fezabilitate și a proiectării autostrăzii care ar fi trebuit de multă vreme să lege Ploieștiul de Brașov, adică a mult-așteptatei Ploiești-Comarnic-Brașov.

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a anunțat, pe 9 noiembrie, că o singură firmă a participat la depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului „Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru «Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov»”, respectiv Consitrans SRL, societatea care are contract cu CNAIR și pentru realizarea proiectului pentru autostrada Ploiești-Buzău. Valoarea estimată a contractului va fi de maximum 57.674.833,39 lei fără TVA, la o durată de 30 luni pentru Completare/Revizuire Studiu de fezabilitate și de 16 luni pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție.

Deși a fost depusă oferta, acest lucru nu înseamnă, automat, că va fi și semnat contractul de prestări servicii, dacă se ia în calcul și analiza făcută de Asociația Pro Infrastructură: “La licitația pentru pregătirea Autostrăzii Ploiești-Comarnic-Brașov, proiectanții serioși au stat deoparte, fiind depusă o singură ofertă. Principalele cauze: contractul complet debalansat, numeroasele erori și neconcordanțe din documentație, valoarea estimată foarte mică sau modalitatea de plată doar la finalul serviciilor prestate.

În cadrul solicitărilor de clarificări din partea celor interesați, aceștia au ridicat problema valorii estimate de CNAIR pentru acest contract extrem de complex (57 milioane lei), sub 1% din valoarea investiției. Pentru o pregătire temeinică în special pentru o autostradă montană, cele mai bune practici vorbesc despre procente de 3-5%. În plus, Compania de Drumuri a omis să includă formularele financiare pentru studiile geotehnice la tunele, nefiind clar dacă aceste sume consistente au fost incluse sau nu în valoarea estimată.

De asemenea, prevederile contractuale sunt extrem de avantajoase pentru CNAIR și dezavantajoase pentru ofertanți. Compania de drumuri va putea solicita studii suplimentare la discreție, va putea opri în orice moment plățile în funcție de finanțarea de la bugetul de stat, va putea modifica, suspenda și rezilia contractul după bunul plac, în timp ce proiectantul nu va avea parte de aceleași pârghii contractuale în cazul în care CNAIR nu își face treaba, neavând posilibilitatea de a solicita daune financiare.

Plățile se vor face doar la finalizarea studiilor de teren, geotehnice, de fezabilitate, a acordului de mediu sau proiectului tehnic. Cu alte cuvinte, prestatorii vor trebui să vină de acasă cu zeci de milioane de lei până să fie plătiți (dacă vor fi plătiți, existând și posibilitatea ca statul să nu bugeteze respectivele sume).

Deși CNAIR ar fi avut ocazia să repare multe dintre aceste neajunsuri prin răspunsuri/clarificări, a decis să nu o facă, motivând că este perfect normal ca prevederile contractuale să îi avantajeze, deoarece ”Beneficiarul este cel care gestionează fondurile publice”.

Concluzia este previzibilă și în același timp tristă: competiția sănătoasă a fost anulată, iar singurul ofertant, Consitrans, este recunoscut pentru marile probleme în a livra proiecte de calitate și la timp (spre exemplu A7 Ploiești-Bacău sau A13 Sibiu-Făgăraș)”, spun cei de la Asociația Pro Infrastructură.