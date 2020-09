Violeta Stoica

Două proiecte așteptate de mulți ani de către reprezentanții a două licee renumite din Ploiești – Colegiul Național “I.L. Caragiale” și Colegiul Național “Mihai Viteazul” – ar putea, într-un final, să intre în linie dreaptă. Clădiri-monument istoric, fațadele imobilelor în care își desfășoară activitatea prestigioasele unități de învățământ preuniversitar au ajuns într-o stare deplorabilă, fiind nevoie de intervenții cât mai urgente pentru restaurare.

Deocamdată, după ce la finalul anului 2017 se vorbea despre găsirea soluțiilor pentru refacerea celor două clădiri, până acum, în luna septembrie 2020, nu s-a făcut mai nimic pentru a începe lucrările.

Abia pe 11 septembrie, adică săptămâna trecută, Primăria Ploiești, care are în patrimoniu imobilele unităților de învățământ, a încheiat două contracte pentru realizarea studiilor de fezabilitate destinate restaurării fațadelor monumentelor istorice menționate. Ambele contracte au fost încheiate prin cumpărare directă, cu societatea CrinDesign Proiect din Capitală. Primul, care vizează restaurarea fațadei corpului nordic al Colegiului Național “Mihai Viteazul” și înlocuirea tâmplăriei, are o valoare de 60.000 de lei, în timp ce al doilea contract, pentru Colegiul Național “I.L. Caragiale”, are o valoare mai mare, datorită complexității lucrărilor – 110.000 de lei.

Clădirea Colegiului Național Mihai Viteazul – aripa de nord este nominalizată la poziția 298 din Lista Monumentelor Istorice, cu codul PH-II-m-B-16271 și a fost construită la sfârșitul secolului XIX, în perioada 1895 – 1898, inițial după un proiect al arhitectului Toma Socolescu și continuat după proiectul lui Thoma Dobrescu, considerat “constructorul adevărat al clădirii”.

Conform expertizei tehnice, structura de rezistență a Colegiului Național „Mihai Viteazul”- aripa de nord are degradări vizibile, dar lucrările de restaurare ale fațadelor monumentului și înlocuirea tâmplăriei exterioare nu afectează structura de rezistență a construcției.

Pe de altă parte, și clădirea Colegiului Național “Ion Luca Caragiale”, de asemenea monument istoric, are nevoie de restaurare, pentru ca imobilul să își recapete strălucirea de altădată. Imobilul din str. Gheorghe Doja, în care funcționează Colegiul Național „I. L. Caragiale”, a fost construit în perioada 1926-1936 după planurile și sub supravegherea arhitectului Toma T. Socolescu. Aceasta se află în zona de rezervație istorică și arhitecturală a Municipiului Ploiești şi este monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, înscris în lista monumentelor istorice a județului Prahova la poziția PH-II-m-A-16260.

Deoarece au aparut degradări semnificative la nivelul finisajelor exterioare și interioare ale pereților, cum ar fi fisuri în planul pereților și la nivelul acoperișului, în urmă cu mai mulți ani s-a ajuns la concluzia că este obligatorie restaurarea fațadei și a acoperișului, lucrări încă așteptate atât de către reprezentanții colegiului, cât și de foștii și actualii elevi.