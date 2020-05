F. T.

Tâlhari, proxeneţi, spărgători de locuinţe şi de autoturisme, evazionişti, spărgători de bancomate… Dar câţi autori ai unor asfel de fapte nu găseşti în Prahova?!

Câte articole din Codul Penal pot fi aplicate în cazul unora ca ei? Aproape toate… Aproape toate fiindcă nu avem deocamdată cunoştinţă despre violatori sau criminali în serie…

Câte forţe speciale de la IPJ Prahova sunt angrenate în prinderea unor astfel de infractori? Câţi jandarmi de la Gruparea Mobilă „Matei Basarab” Ploieşti? Câţi specialişti de la Direcţia de Operaţiuni Speciale a IGPR sunt angrenaţi pentru a-i linişti pe autorii unor asemenea fapte? Mulţi.

Câţi procurori de caz şi câţi magistraţi prahoveni supraveghează descinderile şi, implicit, decid arestarea preventivă sau nu a acestora?

Mulţi. Foarte mulţi.

Şi-ar merita numele Prahova de „Patria Hoţilor”, dacă am enumera toate fărădelegile comise? Hotărâţi dumneavoastră, câtă vreme, numai ieri, de exemplu, 10 persoane – reţinute preventiv pentru 24 de ore –

urmau să fie prezentate procurorilor pentru „dispunerea măsurilor legale”.

„Dispunere de măsuri legale” – adică fie arestare preventivă, fie control judiciar, fie alte măsuri coercitive prevăzute în Codul de procedură penală – urmau să decidă, ieri, magistraţii prahoveni în cazul unor persoane suspectate de comiterea următoarelor fapte: tâlhărie, furt din locuinţe, furt din maşini, infracţiuni la regimul rutier. Cam „puţine” fapte penale, nu?

În legătură cu acestea, prezentăm punctul de vedere al reprezentanţilor IPJ Prahova, specificat într-un comunicat: „În cursul zilei de 27 mai a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au efectuat 16 percheziții pe raza județului Prahova, la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracțiuni de tâlhărie, furt din locuințe, furt din auto și infracțiuni la regimul rutier.

Din cercetări a rezultat faptul că, începând cu luna iulie a anului 2019 şi până în prezent, persoanele bănuite ar fi pătruns în locuințe sub diverse pretexte, precum acela că ar fi angajați ai unor societăți de distribuție energie electrică/gaze sau ar dori să ofere bunuri în amintirea unor rude decedate. Apoi, distrăgând atenția părților vătămate, ar fi sustras diferite sume de bani. Totodată, persoanele menționate ar fi luat bunuri sau bani unor părți vătămate, prin violență. De asemenea, în activitatea infracțională, aceștia ar fi condus autovehicule pe drumurile publice fără a deține acest drept.

De la locațiile vizate au fost ridicate sume de bani ce par a proveni din activitatea infracțională”.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională se ridică la aproximativ 50.000 de lei.

În urma administrării probatoriului, 10 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând ca în cursul acestei zile (n.n. – ieri) să fie prezentate unității de parchet pentru dispunerea de măsuri preventive”.

La acțiune au participat și luptători din cadrul Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Ploiești, dar şi din București, Buzău și Brașov. Totodată, acţiunile în forţă menţionate au beneficiat de suportul operațional al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Adică, exact ceea ce scriam la început: multe, foarte multe forţe angrenate pentru potolirea unor persoane „prezumtiv nevinovate”.

Am putea continua lanţul percheziţiilor şi, implicit, al aresărilor care au avut loc în ultima lună, dar cam multă atenţie am acorda infractorilor.

* * *

Totodată, se pare că sus-amintitele descinderi s-au lăsat şi cu incidente, reprezentanţii poliţiei prahovene revenind cu următorul comunicat: „În urma apariției în spațiul public a unor informații referitoare la un bărbat care ar fi fost operat de urgență după ce ar fi fost lovit de polițiști în timpul unor percheziții, comunicăm următoarele:

„În cursul zilei de ieri (27 mai / n.n.), polițiștii de investigații criminale au desfășurat percheziții domiciliare la persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni de tâlhărie, furt din locuințe și din auto, ocazie cu care mai multe mandate de aducere au fost puse în executare. Una dintre persoanele conduse la sediul poliției a acuzat dureri, fiind solicitată intervenția ambulanței. Persoana a fost transportată la spital, unde a rămas pentru investigații medicale.

În vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și luării măsurilor legale, a fost sesizată unitatea de parchet competentă”.