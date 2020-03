Un bărbat a plecat din izolare pentru a merge la… serviciu

V. Stoica

În timp ce cazurile de infectare cu coronavirus au crescut semnificativ de joi și până vineri, la prânz, prahovenii care ar trebui să rămână în izolare la domiciliu, după ce au revenit în România din zone roșii sau galbene, nu țin cont de regulile stabilite de la instituirea stării de urgență.

În ultimele zile, procurorii și polițiștii au întocmit dosare penale pentru mai multe persoane domiciliate în localități din județul Prahova. Patru dosare au fost înregistrate la unitățile de Parchet prahovene într-o singură zi, potrivit informațiilor făcute publice de instituțiile abilitate.

Pe 26 martie, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina a fost înregistrat dosarul penal nr. 648/P/2020, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, cauză în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru că, în noaptea de 23 martie, în jurul orei 01.00, o persoană de sex feminin a revenit dintr-o zonă de risc (Olanda) şi de la Aeroportul Otopeni s-a deplasat la locuinţa din comuna Filipeştii de Pădure, sat Filipeştii de Pădure, unde a rămas până în noaptea de 25/26.03.2020, când a părăsit locuinţa, mutându-se la domiciliul mamei sale, dar nu existau date că ar fi în evidenţa Direcției de Sănătate Publică.

Tot pe 26 martie, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina a fost înregistrat dosarul penal nr. 644/P/2020, în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem după ce, în dimineaţa zilei de 26 martie, un bărbat a părăsit domiciliul din oraşul Băicoi, unde se afla în izolare, pentru a merge la serviciu pe raza municipiului Ploieşti.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești au înregistrat, în aceeași zi, două cauze penale, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. Primul dosar a fost deschis după ce polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești – Secția nr. 3 – Poliție Rurală Blejoi – s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, pe 25 martie, în jurul orei 13:40, cu ocazia verificărilor efectuate la domiciliul persoanelor aflate în autoizolare, pe raza com. Bărcănești, sat Românești, două persoane care aveau obligația de a se afla în izolare la domiciliu au părăsit imobilul. Una dintre acestea a intrat în țară în ziua de 18.03.2020, fiind recent întoarsă din Regatul Unit al Marii Britanii – zonă galbenă în contextul răspândirii coronavirusului gripal COVID -19. Din verificările efectuate de organele de poliție s-a stabilit că, la punctul de trecere a frontierei, persoana a declarat în fals că este transportator auto, pentru a nu se supune dispozițiilor Ordonanței militare nr. 1/2020.

Pe 26 martie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești – Secția nr. 4 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în ziua menționată, în jurul orei 02:20, cu ocazia verificărilor efectuate în trafic, de către patrula de siguranță publică, au fost depistate două persoane care au părăsit imobilul, deși se aflau în autoizolare la domiciliul situat în municipiul Ploiești. Cele două persoane se aflau în autoizolare începând cu ziua de 18 martie, când s-au întors din Regatul Belgiei – zonă galbenă în contextul răspândirii coronavirusului gripal COVID -19.