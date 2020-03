La Curtea de Apel Ploieşti nu există suspiciunea ca vreun judecător să fie infestat cu coronavirus

F.T.

Ca urmare a instituirii starii de urgenţă pe teritoriul României, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Ploieşti a luat, imediat, o serie de măsuri care privesc atât activitatea personalului instituţiei, cât şi a celui din cadrul tribunalelor şi al judecătoriilor arondate.

În acest context, la Secţiile civile ale instanţelor se vor desfăşura numai procesele care au ca obiect ordonanţa preşedinţială, suspendarea provizorie a executării silite, cererile privind internarea medicală nevoluntară, măsurile asiguratorii, delegarea temporară de autoritate părintească, tutelă, curatelă, punere sub interdicţie, suspendare executare act administrativ , suspendare executare silită, acţiuni în anulare acte emise de către autorităţi locale, cauzele în care judecata se desfăşoară, conform legii, fără citarea părţilor etc.

La Secţiile penale se judecă doar cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive, ori a protecţiei victimelor şi a martorilor, actele şi măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obţinerea probelor sau prinderea suspectului ori a inculpatului, cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional, precum şi alte cauze urgente apreciate ca atare de procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.

Procesele penale aflate în curs pe rolul instanţelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgenţă, cu excepţia celor privind infracţiunile flagrante, a celor în care au fost dispuse măsuri preventive, a celor referitoare la cooperarea judiciară internaţională în materie penală etc.

Ca urmare a vehiculării în spaţiul public a faptului că există suspiciunea de infestare cu coronavirus a unui magistrat de la Curtea de Apel Ploieşti, conducerea instituţiei a făcut următoarea precizare: „În perioada 16 – 17 martie 2020, personalul Curţii de Apel Ploieşti a fost chestionat în legătură cu destinaţiile externe avute în ultima perioadă, fiind solicitate declaraţii pe propria răspundere , în care să se menţioneze în mod clar şi neechivoc dacă au existat deplasări în zonele catalogate ca fiind roşii sau galbene privind infestarea cu Coronavirul COVID – 19.

Din declaraţiile date pe propria răspundere, nicio personaă ce îşi desfăşoară activitatea în această instanţă nu a specificat că a călătorit în ţări care impun măsuri speciale, precum Spania sau Italia, şi nici nu prezintă simptome asemănătoare afecţiunilor ce ar fi putut fi produse de COVID – 19.

În vederea asigurării protejării sănătăţii tuturor participanţilor la înfăptuirea actului de justiţie, încă din data de 4 martie 2020 , conducerea Curţii de Apel Ploieşti a emis ordine prin care a fost reglementat accesul în instanţă şi au fost dispuse măsuri care să limiteze pericolul de infectare.

La nivelul Curţii de Apel este constituit şi funcţionează Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă, având drept scop monitorizarea permanentă a acestei situaţii, având sarcina de a anunţa de îndată preşedintele instanţei în situaţia apariţiei vreunei suspiciuni de infectare”.