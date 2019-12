N.D.

Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” anunţă că mâine, la ora 17.00, are loc vernisajul celei de-a XIII-a ediţii a Bienalei Internaţionale de Gravură Contemporană “Iosif Iser”. Manifestare unică în România, aceasta constituie una dintre cele mai importante modalităţi de cunoaştere a tendinţelor actuale în domeniul gravurii universale. Adresându-se tuturor artiştilor profesionişti români şi străini interesaţi, indiferent de vârstă, bienala este deschisă tuturor tehnicilor de gravură şi se finalizează printr-o amplă expoziţie dotată cu premii. Distincţiile sunt acordate, prin mijlocirea unui juriu profesionist, de instituţii de stat şi organizaţii non-guvernamentale precum Consiliul Judeţean Prahova, Primăria Municipiului Ploieşti, Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Uniunea Artiștilor Plastici din România și S.C. BES ROMANIA S.R.L, operele premiate, dar şi o mare parte din celelalte lucrări prezentate intrând în patrimoniul Muzeului de Artă din Ploieşti. Conform reprezentanţilor Muzeului de Artă, ediţia din acest an reprezintă “un adevărat fenomen cultural”, constituind unul dintre cele mai ample evenimente artistice nu numai din judeţul Prahova, ci şi din România. La sediul muzeului au sosit 447 de lucrări din aproape 50 de ţări, respectiv din România, Africa de Sud, Argentina, Austria, Australia, Belarus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia, Chile, Coreea de Sud, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, India, Israel, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Marea Britanie, Mexic, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Peru, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovenia, Spania, SUA, Suedia, Taiwan, Thailanda, Turcia, Ucraina, Ungaria, Venezuela, aparţinând unui număr de 286 de artişti, cu precizarea că pentru 316 de lucrări există deja acordul de donaţie din partea autorilor. Premiile Bienalei Internaționale de Gravură Contemporană „Iosif Iser“ – ediția a XIII-a, 2019, sunt următoarele: Premiul Consiliului Județean Prahova – Somsuk Surapong, Thailanda, lucrarea „Hopeless“, tehnică mixtă ; Premiul Primăriei Ploiești – Serena Pagnini, Italia, lucrarea „Il bancheto II“, aquaforte; Premiul U.A.P. România – Aura Evelina Radu, România, lucrarea „Spre școală“, verni moale; Premiul Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus“ – Masaaki Sugita, Japonia, lucrarea „Lighthouse from the mouth“, gravură dăltiță ; Premiul S.C. BES ROMANIA S.R.L. – Judy Woodborne, Africa de Sud, lucrarea „Clotho – the weaver from the three fates“, linogravură. Venisajul de mâine va beneficia de prezența, alături de oficialitățile locale, a doi dintre premiații ediției: Aura Evelina Radu (România) și Somsuk Surapong, Thailanda.