Cea mai titrată competiție europeană fotbalistică intercluburi se află în fața penultimei etape din faza grupelor, cea cu numărul 5, programată în perioada 26-27 noiembrie. Cu excepția meciurilor la care este trecută ora 19:55 în paranteză, toate celelalte partide se vor disputa cu începere de la ora 22:00. Iată ce dueluri vom putea urmări în UCL la finalul lunii noiembrie.

Marți 26 Noiembrie

Grupa A: Galatasaray vs. Club Brugge (19:55), Real Madrid vs. PSG

Grupa B: Tottenham vs. Olympiakos, Steaua Roșie vs. Bayern Munchen

Grupa C: Manchester City vs. Sahtior, Atalanta vs. Dinamo Zagreb

Grupa D: Lok. Moscova vs. Leverkusen (18:55), Juventus vs. Atlético Madrid

Miercuri 27 Noiembrie

Grupa E: Liverpool vs. Napoli, Genk vs. Red Bull Salzburg

Grupa F: Barcelona vs. Dortmund, Slavia Praga vs. Inter Milano

Grupa G: Zenit vs. Lyon (19:55), RB Leipzig vs. Benfica

Grupa H: Valencia vs. Chelsea (19:55), Lille vs. Ajax Amsterdam

Înainte de această penultima rundă, avem deja 3 formații care au pierdut orice șansă de a merge mai departe – Galatasaray, Genk și Lille – dar și 3 calificate deja în optimi: Juventus Torino, Bayern Munchen și PSG. Un amănunt interesant este faptul că, potrivit portalurilor ce oferă gratuit Ponturi Champions League tuturor amatorilor de pariuri, niciuna din cele 3 calificate nu este creditată cu prima sau a doua șansă la trofeu în 2020. În acest moment, ordinea primelor 6 favorite arată astfel: Manchester City – cota 4.00, Liverpool-7.25, PSG-7.25, Barcelona-8.00, Bayern-11.00 și Juventus-13.00.

În cel mai tare meci al serii, PSG are nevoie de un singur punct în Spania, pentru a fi sigură de locul 1, iar Real Madrid se califică dacă învinge sau dacă Brugge nu câștigă la Istanbul. Brugge are nevoie de victorie pentru a păstra șanse la calificare. Galatasaray nu mai are șanse la primele două locuri și va termina pe 4, în cazul în care pierde în fața belgienilor.

Grupa B: Tottenham vs. Olympiakos, Steaua Roșie vs. Bayern Munchen

Bayern își asigură locul 1 în grupă cu o victorie la Belgrad sau dacă Tottenham nu câștigă cu Olympiakos. Finalista de anul trecut, Tottenham, se califică cu o victorie sau chiar cu un egal dacă Steaua Roșie nu se impune în fața lui Bayern. Sârbii își ia adio de la competiție dacă nu câștigă cu Bayern sau dacă Tottenham se impune în fața grecilor, aceștia din urmă având nevoie de 3 puncte pentru a-și păstra șanse la optimi.

Grupa C: Manchester City vs. Sahtior, Atalanta vs. Dinamo Zagreb

Manchester City se califică dacă nu pierde sau dacă Dinamo nu o învinge pe Atalanta. Sahtior se califică dacă se impune la Manchester și Dinamo pierde. Sârbii își ia adio de la optimi dacă pierd și Sahtior câștigă. Atalanta nu se mai poate califica dacă nu câștiga cu Dinamo sau Sahtior o bate pe City.

Grupa D: Lok. Moscova vs. Leverkusen (18:55), Juventus vs. Atlético Madrid

Juventus își securizează locul 1 cu o victorie. Atletico se califica cu 3 puncte sau dacă ambele meciuri se termină egal. Lokomotiv rămâne fără șanse dacă pierde cu Leverkusen sau face egal și Atletico scoate minim un punct în Italia. Levekusen are nevoie de victorie pentru a mai spera.

Grupa E: Liverpool vs. Napoli, Genk vs. Red Bull Salzburg

Liverpool merge mai departe cu o victorie (de pe locul 1) sau dacă Salzburg nu o bate pe Genk. Napoli se califica cu o victorie în Anglia sau dacă Salzburg nu câștiga cu Genk. Austriecii au nevoie de 3 puncte pentru a mai spera la calificare.

Grupa F: Barcelona vs. Dortmund, Slavia Praga vs. Inter Milano

FC Barcelona își asigură calificarea de pe locul 1 cu o victorie și se califica dacă ambele meciuri se termină egal sau Slavia câștigă cu Inter. Dortmund se califică dacă învinge pe Nou Camp. Inter nu mai poate spera la calificare dacă pierde. Slavia spune adio competiției în cazul în care nu câștigă cu Inter sau dacă Dortmund se întoarce cu 3 puncte din Spania.

Grupa G: Zenit vs. Lyon (19:55), RB Leipzig vs. Benfica

Leipzig are nevoie de un singur punct pentru a-și asigura calificarea. La fel de bine, germanii se califică și în cazul în care Zenit nu câștigă cu Lyon. În cazul în care Leipzig câștigă și și Lyon nu, cei dintâi vor fi siguri de locul 1. Lyon se califică cu o victorie. Zenit nu mai are șanse dacă pierde cu Lyon. Benfica păstrează șanse doar dacă se impune în Germania.

Grupa H: Valencia vs. Chelsea (19:55), Lille vs. Ajax Amsterdam

O grupă extrem de interesantă, cu 3 formații având 7 puncte înainte de ultimele două runde. Atât Chelsea, cât și Valencia se califică dacă obțin cele 3 puncte. Conform rezultatelor din meciurile directe, Ajax nu poate nici să își asigure calificarea, nici să fie eliminată din competiție în runda a 5-a. Lille este deja eliminată.