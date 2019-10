La ceremonia de deschidere a participat şi premierul Viorica Dăncilă

N. Dumitrescu

Considerată drept un ambasador pe plan internaţional al învăţământului superior din România, având în vedere unicitatea profilului său, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti s-a dat, ieri, startul anului universitar 2019-2020.

Alături de studenţii şi cadrele didactice ale universităţii, printre invitaţii care au participat la festivitatea de deschidere au fost şi numeroase personalităţi din mediul administrativ şi politic, o parte dintre acestea având şi statutul de foşti absolvenţi, printre care s-a numărat şi premierul României, Viorica Dăncilă. Aceasta este absolventă a UPG, promoţia 1988, şi a studiat Forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze, motiv pentru care a şi dorit să fie prezentă la Ploieşti, din partea Guvernului, la deschiderea noului an universitar.

În discursul său în faţa studenţilor şi a profesorilor, premierul Viorica Dăncilă a ţinut să declare că aşteptările sale pentru anul universitar 2019-2020 sunt legate de rezultatele măsurilor care au fost luate pentru integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii. Astfel, subliniind că au fost aduse foarte multe modificări în legislaţia privind internship-ul, primul ministru a anunţat că, începând de anul acesta, perioada de internship este considerată vechime în muncă. Trebuie menţionat însă că deschiderea anului universitar marchează la Ploieşti o nedorită premieră, înregistrându-se cel mai mic număr de studenţi din ultimii 30 de ani.

Ieri, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti au început cursurile peste 5.400 de studenţi români şi 176 de străini, proveniţi din 25 de ţări. Potrivit unuia dintre reprezentanţii conducerii instituţiei de învăţământ – Nicolae Paraschiv, preşedintele Senatului universitar – anul universitar 2019-2020 înregistrează o premieră negativă, în sensul că universitatea a ajuns la cel mai mic număr de studenţi din ultimii 30 de ani. „Începem anul în condiţii puţin dificile, prin faptul că avem cel mai mic număr de studenţi din 1989 încoace. Aceasta este o problemă cu care ne confruntăm, o alta fiind şi reducerea sumelor destinate cercetării. Dar acest lucru nu ne descurajează, având în vedere faptul că, dat fiind profilul unic al universităţii, de petrol-gaze, la Ploieşti vor să studieze tineri şi specialişti din sute de ţări”, a declarat Nicolae Paraschiv.

Faptul că universitatea ploieşteană este căutată de tineri din străinătate a fost confirmat, în discursul său, şi de rectorul Mihai Pascu Coloja, acesta menţionând că în oferta pentru noul an unversitar au fost incluse 33 de programe de licenţă, 32 de programe de master, cărora li se adugă cinci domenii pentru doctorat. „ Pentru cele cinci facultăţi ale UPG Ploieşti, pentru noul an universitar au fost elaborate planuri de învăţământ similare cu ale marilor universităţi din Europa. Universităţii i-a fost acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior calificativul „Grad de încredere ridicat”şi, conform procedurilor în vigoare, luna viitoare va fi supusă unui nou proces de evaluare, şi sperăm să obţinem acelaşi calificativ”, a declarat rectorul. Totodată, acesta a ţinut să anunţe şi faptul că universitatea ploieşteană este singura dintre cele existente în Regiunea Sud Muntenia care a obţinut, în luna iulie a acestui an, finanţare europeană pentru punerea în aplicare a unui proiect care vizează reabilitarea şi reamenajarea unor spaţii de desfăşurare a activităţii universitare”. Nu în ultimul rând, acesta a mai anunţat că, începând din acest an universitar, se va pune în aplicare şi proiectul „Bursă student”, care are ca scop diminuarea ratei abandonului în primii ani de studii. Astfel, 450 de studenţi care provin din categorii considerate vulnerabile vor primi, timp de 15 luni, câte 300 de lei fiecare.

Perioada de internship este considerată vechime în muncă

După discursul rectorului, s-a adresat studenţilor şi profesorilor de la UPG Ploieşti, în cadrul aceleiaşi ceremonii, şi premierul Viorica Dăncilă, prezenţa acesteia fiind legată de faptul că este absolvent al acestei universităţi.

„Sunt onorată să mă aflu alături de dumneavoastră, cu prilejul deschiderii unui nou an universitar. Vă mărturisesc că revin cu bucurie și emoție în această instituție de învățământ, care și-a pus puternic amprenta asupra formării mele, așa cum, am convingerea, s-a întâmplat cu alte mii de absolvenți”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, ieri, la UPG Ploieşti, în discursul său rostit în faţa unei săli pline cu studenţi şi profesori participanţi la festivitatea de deschidere a noului an univesitar.

Subliniind că „orice investim acum în generația tânără reprezintă o garanție pentru viitorul nostru ca societate”, primul ministru Viorica Dăncilă a mărturisit şi care sunt aşteptările sale pentru noul an universitar: „Vă mărturisesc, așteptările mele pentru anul universitar 2019-2020 sunt legate de o confirmare, prin rezultate, a măsurilor pe care le-am luat până acum pentru integrarea absolvenților pe piața muncii. Experiența pe care tinerii o pot acumula inclusiv în perioada studiilor prin programe de internship îi va face pe angajatori să aibă mai multă încredere în absolvenți. Pentru a-i sprijini și pentru a-i motiva pe studenți și tinerii absolvenți, am îmbunătățit legea internship-ului. Guvernul a mărit la 2.080 de lei brut indemnizația lunară oferită fiecărui intern. În plus, de anul acesta, perioada de desfășurare a Programului de Internship este considerată vechime în muncă. De asemenea, vom sprijini prin cofinanțarea necesară proiectele de modernizare din fonduri europene a universităților și am încredere că tot mai multe universități vor urma exemplul Universității “Petrol-Gaze” Ploiești, de curând devenită prima instituție de învățământ superior din cele șapte județe componente ale Regiunii Sud Muntenia care a obținut finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Vă asigur că veți avea tot sprijinul Guvernului în acest sens și vă doresc succes în noul an universitar!”.