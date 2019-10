Păstrând tradiţia, Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova organizează şi în acest an o amplă manifestare, cu caracter internaţional, în care în centrul atenţiei se situează chiar domeniul de activitate al acestui muzeu. Astfel, începând de mâine şi până la sfârşitul acestei săptămâni, vor avea loc lucrările Simpozionului Naţional, Interdisciplinar “Natura şi Omul”. Aflată la a XXX-a ediţie, manifestarea din acest an, care va fi cu participare internaţională, are o temă de maximă actualitate: “Omul şi provocările postmoderne”. Potrivit programului acţiunilor, care vor avea loc în Palatul Culturii din Ploieşti – sediul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, deschiderea oficială a simpozionului va avea loc mâine, la ora 10.00, ocazie cu care este anunţată şi vernisarea unei expoziţii tematice, urmată de prezentarea comunicărilor pe secţiuni. Această manifestare include şi deplasări în cadrul secţiilor Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, astfel, sâmbătă, sunt programate vizite atât la Centrul de Educaţie şi Cercetare Româno-Finlandez SEVA, cât şi la Muzeele Flori de Mină şi Fr. Rainer din Cheia, prilej cu care vor fi conturate şi concluziile acestui simpozion.