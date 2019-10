Persoanele care au desfășurat activități miniere în suberan, în domeniul propecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/sau prelucrării concentrării, conservării și închiderii minelor din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice ar putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani realizat în aceste activități, reiese dintr-un proiect de Ordonanță de Urgență al Ministerului Muncii, consultat de HotNews.ro.

„Propunerea are drept scop corectarea efectelor unor dispoziții legale succesive pentru a fi eliminate inechitățile existente între categorii de pensionari care au desfășurat activități în aceleași condiții și mediu, iar la determinarea punctajului mediu anual au fost utilizate stagii complete de cotizare diferite, în funcție de legislația în vigoare la data înscrierii la pensie”, se arată în nota de fundamentare.

O altă noutate a proiectului se referă la reglementări referitoare la desființarea Comisiei Centrale de Contestații ce funcționează în cadrul Casei Naționale de Pensii Publice și se creează cadrul legal pentru înființarea comisiilor teritoriale a căror organizare și funcționare se stabilesc prin ordin al ministrului Muncii și Justiției Sociale.

„Proiectul propune reglementări referitoare la acordarea ajutorului de deces în situații în care a intervenit o cauză de suspendare temporară a raportului de serviciu/contractului de muncă. Potrivit Legii 263/2010, o persoană care se află în concediu pentru creșterea copilului nu poate beneficia de ajutor de deces în cadrul decesului unui membru de familie întrucât are contractul de muncă suspendat, iar pe perioada suspendării nu datorează contribuții de asigurări sociale și, pe cale de consecință, nu are calitatea de asigurat”, menționează sursa citată.

De asemenea, mai prevede acordarea acestui ajutor și în cazul decesului persoanei care în ultimele 3 luni anterioare decesului a fost asigurat cel puțin o zi, chiar dacă la data decesului nu avea calitatea de asigurat.