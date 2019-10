Rapid București – FC Petrolul Ploiești 1-0 (0-0)

Stadion: ”Regie”. Spectatori: circa 8000. Marcator: B. Manole (80).

Rapid: Tătaru – I. Voicu (cpt), Manole, Mallo, Goge – Jorza (46 Cârstocea), Piriz, Djuric (71 Roskopf) – Sefer, Labeau, Al. Dulca (46 Hlistei). Antrenor: Daniel Pancu.

FC Petrolul: Avram – Bărboianu, Olaru, Manolache, Țicu – Al. Munteanu (63 Deac), Cioinac, Mihăescu, Zaharia (82 Gnabouyou) – Arnăutu (73 Blănaru), Younes (cpt). Antrenor: Flavius Stoican.

Au arbitrat: Horia Gabriel Mladinovici (București) – Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj) și Florian Alexandru Vișan (Galați).

Observatori: Bogdan Zanfirescu (Botoșani) și Mihai Andrieș (București).

Jucătorul meciului: Manole.

Petrolul a mai pierdut un derbi! De data aceasta, contra Rapidului, care a învins cu 1-0 în „Regie”, la capătul unui meci care a fost departe de tot de ceea ce se aștepta de la un duel considerat ”de top”! Un derbi anost, modest, cu două echipe ”fricoase”, care nu s-au ridicat nici pe departe la nivelul spectacolului așteptat de cei aflați în tribune, unde cu adevărat a fost ”derbi”!

Nu jocul slab al Rapidului ne interesează, până la urmă, Pancu și-a luat punctele, dar ce se întâmplă la Petrolul ar trebui ”analizat” un pic mai atent!

Petrolul este echipa din eșalonul doi cu cele mai mari salarii, cu mult peste media celorlalte formații, cu cea mai bine plătită conducere, tehnică și administrativă, cu cel mai mare buget, cu condiții de top, cu tradiție, cu suporteri ”campioni”, a căror răbdare a fost mult de tot ”întinsă”!

Iar Stoican e ”pozitiv”… Echipa e pe la jumătatea clasamentului, după un sfert de sezon, nu a câștigat niciun derbi, niciun meci important, are 15 puncte pierdute din 33 jucate, are o medie de echipă de ”pluton” la goluri marcate – unul pe meci, și, de asemenea, primite, tot unul pe meci, a bifat aproape jumătate din jocuri fără să marcheze măcar o dată (din cele 11 reușite, 6 s-au dat în meciurile cu codașele Călărași și Daco-Getica!), alegerile ”tehnico-tactice” par a fi mai degrabă neinspirate, prospețimea fizică nu prea se vede și lista ”problemelor” poate continua!

Și, totuși, Stoican ”rezistă”! Să fim serioși, are bilanț mai slab decât Grozavu, acum un an, decât Grigore, nu mai vorbim… Chiar ar fi o ”curiozitate”, aceea de a fi văzut câte înjurături ar fi primit un antrenor ploieștean, Tavi Grigore (sau altul), dacă echipa ”mergea” așa cum merge acum… Când a mai fost Petrolul în divizia B, în situația de acum, când a mai dat așa puține goluri, când vă ”treziți”? Să nu cumva să fie prea târziu, pentru că, totuși, pentru a recupera 8-9 puncte, trebuie vreo 3 meciuri în care adversara să fi ”murit”! Iar derbiurile cu ”echipele momentului”, UTA și Mioveni, sunt, în retur, în deplasare!

Probabil cine trebuie să-l ”judece” pe Stoican se teme! De ce s-ar întâmpla imediat după, cu ”copiii” acestuia, aduși la echipă de la Iași sau prin alte ”cunoștințe” moldovene…

Dacă totul a fost ”corect”, dacă nu se… împarte nimic pe ”drum”, de ce vă e frică?

Foto: Răzvan Păsărică/

www.sportpictures.eu

Clasament Liga 2 2019-2020 M V E I GOL PCT A

1 Turris Oltul Turnu Măgurele 12 8 2 2 23-8 26 5

2 CS Mioveni 12 7 5 0 21-6 26 8

3 UTA Arad 9 6 2 1 27-6 20 5

4 FC Rapid 10 6 2 2 14-9 20 2

5 Viitorul Pandurii Târgu Jiu 12 6 2 4 18-15 20 -1

6 SCM Gloria Buzău 11 6 1 4 20-11 19 4

7 Metaloglobus Bucureşti 12 5 4 3 17-12 19 1

8 Farul Constanţa 12 5 3 4 11-10 18 0

9 Petrolul Ploieşti 11 5 3 3 11-11 18 6

10 Campionii FC Argeş 11 5 1 5 14-15 16 1

11 Concordia Chiajna 11 4 4 3 10-12 16 -5

12 CSM Reşiţa 11 4 3 4 14-17 15 -6

13 ASU Politehnica Timişoara 11 3 4 4 11-7 13 -8

14 FK Csikszereda 11 3 4 4 11-15 13 -2

15 Ripensia Timişoara 12 3 4 5 12-19 13 -2

16 Universitatea Cluj 11 3 3 5 15-13 12 0

17 Dunărea Călăraşi 11 3 3 5 13-16 12 0

18 Pandurii Târgu Jiu 12 1 4 7 7-22 7 -11

19 Daco-Getica Bucureşti 12 2 0 10 6-26 6 -12

20 Sportul Snagov 12 0 2 10 5-30 2 -13