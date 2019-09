Galeria Petrolului a luat poziție ”ca urmare a ultimelor rezultate înregistrate de echipă – ce nu ne fac cinste”! Într-un comunicat al liderilor galeriei, s-a anunțat că: ”S-a luat decizia ca la meciul din Cupa României cu Industria Galda și meciul din campionat împotriva CS Mioveni, din data de 1 octombrie, ora 17:45, niciuna dintre peluzele ce activează pentru susținerea Petrolului Ploiești, respectiv Peluza I “Ilie Oană” și Peluza Latină, să nu se prezinte” !

Suporterii spun că: ”Deși susținerea necondiționată este un principiu ce stă la baza fidelității noastre față de club și culori, așa cum am dovedit-o în nenumărate rânduri, lipsa de ambiție oferită din partea jucătorilor și a mândriei de a juca sub emblema echipei noastre ne-a determinat să tragem un semnal de alarmă față de ceea ce înseamnă FC Petrolul Ploiești.

Așa cum fotbalul fără suporteri nu înseamnă nimic, prin neprezentarea galeriei la următoarele 2 meciuri pe care le va susține echipa, atât în deplasare cât și acasă, ne dorim ca jucătorii care intră pe teren sub culorile Petrolului să vadă diferența între a te simți fotbalist pe gazon și a te simți fotbalist (doar) pe statul de salariu de la finalul lunii.

Totodată, un alt impediment ce insistă în a ne îngrădi dragostea și susținerea necondiționată față de club îl constituie programarea defectuoasă a meciurilor organizată de televiziune. Se pare că “echipa-fanion a județului” (remarcă folosită deseori pentru a se folosi imaginea Petrolului) nu își poate disputa meciurile de acasă decât în zilele de vineri, luni și marți, grație priorității conferite unui chiriaș fără casă, Chindia Târgoviște, fără un motiv fondat cu excepția rating-ului primit de către DigiSport.

Prin prisma a tot ceea ce înseamnă FC Petrolul Ploiești și a faptului că “Ilie Oană” a fost dintotdeauna doar casa noastră, considerăm că este de la sine înțeles faptul că prioritare sunt meciurile disputate de către echipa noastră în detrimentul oricărui altcuiva”, potrivit unui comunicat al ”lupilor galbeni”.