Ploieşteanul Bogdan Popa, liderul tricolorilor

Petre Apostol

Reprezentativa de baschet a României s-a impus, sâmbătă seară, în Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești, în penultimul meci al Grupei F din FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers, rămânând, astfel, neînvinsă. Echipa condusă de antrenorul Tudor Costescu a trecut fără probleme de ultima clasată a grupei, selecționata Ciprului, cu scorul de 89-63 (27-18, 21-12, 21-19, 20-14).

A fost o seară perfectă pentru singurul prahovean din lotul tricolor, Bogdan Popa, care a fost liderul echipei României, marcând 22 de puncte, încheind cu procentaj de 100% de la aruncările din acțiune (6 triple), acesta reușind, totodată, și două recuperări, două pase decisive și o intercepție.

În privința desfășurării meciului, baschetbaliștii pregătiți de antrenorul Tudor Costescu au pus stăpânire rapid pe joc, dominându-și adversarii la toate capitolele. Cu un start fulminant din partea lui Bogdan Popa, România s-a distanțat la 17-9, în min. 6, spre satisfacția asistenței, iar diferența s-a mărit, peste alte două minute, la 12 lungimi, grație unor reușite parafate de Watson de la mare distanță și de Cățe, de două ori, de sub panou.

Defensiva a funcționat la parametrii optimi pentru „vulturi” și în sfertul secund, iar oaspeții nu au avut răspuns și pentru ofensiva tricolorilor, care au dus scorul la 35-21, în min. 14. Cu alte aruncări de la mare distanță, Nicolescu, Orbeanu și Popa au făcut ca ecartul la pauza mare să fie de 18 puncte în favoarea amfitrionilor, scor 48-30.

La reluare, „vulturii” au continuat evoluția foarte bună. Cățe a rămas imperial în lupta de sub panouri (a încheiat cu double-double: 13 puncte, 15 recuperări), iar Popa a facut spectacol cu reușitele de la mare distanță, astfel că scorul a devenit 58-34, în min. 25, rezolvând, practic, soarta meciului.

Echipa din Cipru a mai redus din diferența de 20 de puncte la care ajunsese reprezentativa României, scor 71-57, în min. 35, dar experimentatul Watson a pus punct încercării de revenire a oaspeților, cu trei reușite din acțiune. Iar, pe final, tricolorii au realizat recital de aruncări de la mare distanță, punând punct meciului la scorul de 89-63.

În urma acestei victorii, naționala României se menține pe primul loc în clasamentul Grupei F și își menține prima șansă la calificarea în faza următoare, la care doar câștigătoarea grupei va avansa.

Miercuri, la Bratislava, de la ora 19:00, Popa și co. vor juca „finala” grupei, împotriva Slovaciei, meciul care va decide câştigătoarea grupei.

Clasamentul Grupei F:

1. România – 6 puncte (3 victorii);

2. Slovacia – 5 puncte (2 victorii, 1 înfrângere);

3. Cipru – 4 puncte (4 înfrângeri).