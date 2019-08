Preşedintele american Donald Trump şi-a confirmat interesul pentru achiziţionarea Groenlandei de la Danemarca, eventualitate pe care el a calificat-o drept o „mare tranzacţie imobiliară”, precizând totodată că aceasta nu este o prioritate pentru SUA, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Este un lucru despre care am vorbit”, a declarat Trump. „A apărut acest concept şi am spus că, din punct de vedere strategic, aceasta este fără îndoială interesant şi că noi am fi interesaţi, însă vom discuta puţin” cu Danemarca, a continuat preşedintele american, precizând că aceasta „nu este prioritatea numărul unu” pentru administraţia sa.

Cotidianul economic The Wall Street Journal a scris joi că preşedintele american, magnat al imobiliarelor înainte de a se lansa în politică, „s-a arătat în repetate rânduri interesat de achiziţionarea” acestui teritoriu care numără 56.000 de locuitori şi a vorbit despre aceasta cu consilierii săi la Casa Albă. Preşedintele s-a informat de asemenea asupra resurselor naturale şi importanţei geopolitice a regiunii, potrivit cotidianului.

Întrebat de jurnalişti cu privire la posibilitatea achiziţionării Groenlandei ca teritoriu american, Trump a răspuns că „multe lucruri se pot face”. „În mod clar, aceasta este o mare tranzacţie imobiliară”, a apreciat el. Gigantica insulă din Arctica „îi produce multe pagube Danemarcei, pentru că ei (danezii) pierd circa 700 de milioane de dolari în fiecare an pentru a o întreţine… Şi, strategic, pentru SUA ar fi un lucru bun”, a explicat preşedintele.

Groenlanda a fost colonie daneză până în 1953, dată la care a intrat în „Comunitatea Regatului” danez. În 1979, insula a obţinut statutul de „teritoriu autonom”, însă economia sa depinde în continuare foarte mult de ajutoarele acordate de Copenhaga.

„Groenlanda este bogată în resurse preţioase (…). Suntem dispuşi să facem afaceri, nu să vindem” teritoriul, a reacţionat vineri, pe Twitter, ministrul de externe al Groenlandei.