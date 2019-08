Petre Apostol

Jucătoarea prahoveană de tenis Ana Bogdan (26 ani) a reuşit, marţi, să treacă de primul tur al calificărilor de la ultimul turneu de Mare Şlem al anului – US Open, care se desfăşoară la New York, în Statele Unite ale Americii.

Sportiva din Sinaia, aflată pe locul 141 în clasamentul mondial WTA şi cap de serie nr. 28 pe tabloul calificărilor, s-a confruntat cu jucătoarea americană Bethanie Mattek-Sands (34 ani), care are şase titluri de Mare Şlem în palmares, la dublu, fiind şi deţinătoarea titlului olimpic la dublu mixt.

Mattek-Sands a primit wild card pentru a participa în calificări, fiind pe locul 436 în clasamentul mondial la simplu.

Ana Bogdan a fost prezentă pe tabloul principal la precedentele trei ediţii ale turneului de la Flushing Meadows, la fiecare ajungând până în turul secund.

Meciul dintre cele două sportive a fost unul extrem de echilibrat. Încă din start, ambele jucătoare au avut oportunităţi de break, însă doar Ana Bogdan a reuşit să fructifice una dintre aceste şanse şi s-a distanţat la 3-1.

Sportiva americană a reuşit să recupereze breakul cedat, egalând la 4 şi desprinzându-se, apoi, la scorul de 5-4. Dar, jucătoarea prahoveană a avut un final de set foarte bun, adjudecându-şi actul după trei ghemuri câştigate consecutiv, scor 7-5, reuşind break, după care a salvat două şanse de re-break ale adversarei.

În setul secund, sportivele au fost mai concentrate pe propriul serviciu, nereuşind să-şi procure nicio şansă de break în primele nouă ghemuri. Prima jucătoare care a reuşit, în cele din urmă, să obţină o minge de break a fost sportiva americană, la scorul de 5-4 pentru aceasta, fiind, astfel, chiar o şansă de set. Însă, Ana Bogdan a răspuns foarte bine, reuşind să-şi adjudece ghemul, cel mai lung al setului.

Iar cum se întâmplă de regulă în tenis, a urmat un ghem în care sportiva din Sinaia a avut iniţiativa pe serviciul adversarei, dar aceasta chiar a reuşit să-şi adjudece breakul, din a doua oportunitate. După aceea, a pus punct setului şi meciului, în urma unui ghem perfect pe propriul serviciu, adjudecat la zero, încheind actul cu scorul de 7-5 şi promovând în turul secund al calificărilor.

Ana Bogdan pierduse singura confruntare directă anterioară cu Bethanie Mattek-Sands, din circuitul WTA, care a avut loc în 2015, pe zgură, la Florianopolis, în Brazilia.

Pentru sportiva prahoveană urmează, în turul secund, un duel cu Ellen Perez (Australia, locul 164 WTA), care a trecut, în runda întâi preliminară, de Conny Perrin (Elveţia, locul 188 WTA), scor 6-3, 6-3.

Ana Bogdan s-a mai întâlnit o dată cu Ellen Perez, în circuitul WTA, tot în turul secund al calificărilor unui turneu de Mare Şlem, la Australian Open, în 2017, sportiva din Sinaia câştigând atunci cu scorul de 6-2, 7-6 (7), reuşind, apoi, să avanseze pe tabloul principal la întrecerea de la Antipozi. Partida este programată să se desfăşoare în această noapte.