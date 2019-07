N. Dumitrescu

S-a spus mereu că viitorul unei ţări – considerat de aur – sunt tinerii, deviză împrumutată în campaniile electorale, şi nu numai, inclusiv de către politicieni. Numai că, de la un an la altul, statisticile scot la iveală o realitate crudă în ceea ce priveşte tânăra generaţie din România. Astfel, prezent recent la lansarea unui raport privind situaţia învăţământului din ţara noastră, Valentin Lazea, economistul şef al Băncii Naţionale a României, a declarat că 20% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 20 şi 34 de ani nu muncesc şi nici nu-şi continuă studiile. În opinia acestuia, ar fi vorba despre 730.000 de tineri care sunt şomeri şi care n-au optat nici pentru a merge la facultate, reprezentând un potenţial irosit, respectiv subutilizat de către economia ţării.

Cum era de aşteptat, în situaţia prezentată la nivel naţional se regăseşte şi Prahova. Astfel, potrivit unor date centralizate de către Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Prahova, valabile la începutul acestui an, mii de persoane cu şcoală erau şomere. Pe această listă figurau peste 2.200 de prahoveni cu studii primare, peste 1.700 – cu studii gimnaziale, peste 1.100 care au urmat cursuri de învăţământ profesional şi de ucenici, peste 1.700 care aveau studii liceale şi postliceale, acestora adăugându-li-se alte peste 400 de persoane cu studii superioare. Potrivit AJOFM Prahova, cei care au studii liceale îşi găsesc mai repede un loc de muncă, în timp ce aceia care au studii postliceale întâmpină probleme în găsirea unui loc de muncă. Un lucru este însă cert: deşi Prahova se situează pe primele locuri, la nivel naţional, în ceea ce priveşte numărul de locuri vacante, lunar, aproape 800 de posturi rămân neocupate! Situaţie ce i-a determinat pe mulţi dintre angajatorii prahoveni să apeleze la forţă de muncă din străinătate. Gândită iniţial de către patronii din judeţ ca o soluţie de avarie, având în vedere că în anul 2017 au fost acordate doar 60 de avize de muncă, din 2018 a devenit o soluţie cu adevărat salvatoare, iar asta s-a văzut inclusiv anul acesta. Concret, pentru ocuparea unui total de 450 de locuri, zeci de agenţi economici au solicitat, de la începutul acestui an, aprobările necesare pentru a aduce în Prahova muncitori străini, cei mai mulţi provenind din Vietnam şi Nepal.

În opinia specialiştilor, terminarea studiilor, chiar şi a liceului, ar dubla şansa tinerilor şomeri să-şi găsească un loc de muncă. Pe de altă parte, în mediul urban, tinerii sunt mai implicaţi decât cei din mediul rural, în ultimul caz fiind nenumărate cazurile în care aceştia optează să aibă grijă de gospodăriile părinteşti. Pe de altă parte, destui tineri nu sunt pregătiţi pentru ceea ce-şi doresc angajatorii, iar alţii nu-şi caută, practic, un loc de muncă, deşi agenţiile oferă cursuri gratuite de recalificare. Pe de altă parte, atunci când vine vorba despre căutarea unui loc de muncă, în cazul multor tineri este vorba şi despre comoditate, mai ales în cazul acelora care locuiesc cu părinţii.