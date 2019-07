Ieri, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că salariile personalului medical au ajuns la un nivel decent şi că „nu mai este nevoie ca pacienţii să le completeze veniturile”, iar iniţiativa de a trimite în spitale „pacienţi sub acoperire” nu este o „vânătoare de vrăjitoare”, ci o acţiune menită să determine respectarea legii, potrivit Agerpres.

„Am spus-o foarte clar – nu este o vânătoare de vrăjitoare, nu terorizăm pe nimeni, pur şi simplu vrem să se respecte legea. Suntem sistemul public de sănătate, în care statul român investeşte: anul trecut – majorarea salarială, anul acesta – dotarea cu echipamente medicale. Nu cred că mai putem vorbi despre condiţionarea directă sau indirectă a actului medical (…) Eu sper să schimbăm mentalităţi. Salariile personalului medical au ajuns la un nivel decent, astfel încât nu mai este nevoie ca pacienţii să le completeze veniturile”, a afirmat Sorina Pintea. Aceasta a menţionat că a avut discuţii cu corpul medical înainte de a lua decizia de a trimite „pacienţi sub acoperire” în spitale şi că nu a simţit ostilitate din parte medicilor cu care s-a consultat.

„De altfel, nu am simţit ostilitate la 90% din medicii cu care am povestit şi cu care am discutat acest lucru. Vă imaginaţi că în momentul în care ministrul Sănătăţii ia o decizie adaptată strategiei anticorupţie, nu o face nediscutând cu corpul medical înainte. Deci, am avut aceste discuţii”, a precizat Sorina Pintea.