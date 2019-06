Legea pensiilor va trece de Camera Deputaţilor, iar absenţa senatorilor PSD de la şedinţa de plen de miercuri (n.n. ieri), în care proiectul a fost respins, va fi analizată, a afirmat premierul Viorica Dăncilă, criticând, totodată, modul în care Opoziţia tratează această lege, potrivit Mediafax. „Aceste lucruri arată în primul rând modul în care abordează Legea pensiilor Opoziţia – una declară, acuză Guvernul de anumite lucruri, de nivelul de trai, arată grija pe care o au ei pentru pensionari, dar astăzi (n.n.- ieri) au votat împotriva legii. Acest dublu standard cred că nu este unul care să fie acceptat de pensionari. Vom avea cvorumul necesar şi în Camera Deputaţilor vom trece legea pensiilor”, a declarat Dăncilă la sediul central al PSD. Întrebată cum comentează absenţa masivă a senatorilor PSD de la şedinţa de plen, Viorica Dăncilă a arătat că va face o analiză în acest sens. „Am să discut cu ei şi am să văd de ce au lipsit de la Senat astăzi (n.n. – ieri). Poate au lipsit justificat sau nejustificat, voi analiza. Dar să-i vedem în primul rând pe cei care au votat împotriva legii pensiilor. Eu cred că de la acest punct trebuie să plecăm. Ne-am ţinut întotdeauna promisiunile faţă de pensionari. Dacă nu am putut prin lege, am dat ordonanţă de urgenţă. Pensionarii, la 1 septembrie, vor avea majorarea punctului de pensii şi vom trece Legea pensiilor de Camera Deputaţilor”, a menţionat şefa Guvernului. Senatul a respins, ieri, în plen, proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR. Au fost înregistrate 67 de voturi „pentru” şi 22 abţineri, nefiind întrunit numărul minim necesar (68) pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic. Preşedintele de şedinţă, social-democratul Şerban Valeca, a explicat că, deşi numărul minim necesar de voturi pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic a fost de 68, şi nu 69, ca în mod obişnuit, ca urmare a demisiei din Parlament a lui Traian Băsescu, ales europarlamentar, proiectul privind sistemul public de pensii a fost respins.