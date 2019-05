Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat, luni, la Bistriţa, că programul Rabla pentru electrocansice va include în acest an şi televizoare şi maşini de spălat vase şi că suma alocată este dublă faţă de anul trecut, transmite corespondentul MEDIAFAX.

„Deja este extins ghidul de finanţare pentru televizoare, pentru maşini de spălat vase. Vrem să extindem acest proiect, Rabla pentru electrocasnice, şi pentru instituţiile statului. Am constatat în instituţia pe care o conduc că am reuşit să scot peste 11.000 de kg de DEE-uri din subsolul Ministerului Mediului. Erau acolo calculatoare de zeci de ani, televizoare, tot felul de carcase şi aşa mai departe. Deci, peste tot există astfel de deşeuri şi îmi doresc ca în felul acesta să ajutăm autorităţile locale, instituţiile statului, să îşi cumpere echipamente noi, care nu consumă energie multă, care ocupă spaţiu puţin, care sunt şi din punct de vedere estetic plăcute ochiului, deci din toate punctele de vedere să avem câştig. Pentru instituţii publice încă nu am gândit ghidul de finanţare, nu vă pot spune exact ce elemente vom lansa, acum lucrăm la el, dar întâi lansăm ghidul pentru persoane fizice. Anul acesta am dublat suma faţă de bugetul anului trecut, când în trei zile s-au folosi toţi banii”, a declarat Graţiela Gavrilescu. Ministrul Mediului a mai anunţat, la Bistriţa, că marii retaileri din România au început să îşi achiziţioneze aparatură pentru colectarea sticlei, având în vedere că Ordonanţa 74 privind regimul deşeurilor se aplică deja. Graţiela Gavrilescu a precizat că se lucrează la introducerea unui sistem similar de colectare şi pentru PET-uri.

„Marii retaileri, împreună cu producătorii, şi-au făcut un program, un plan prin care fiecare dintre ei să achiziţioneze acele aparate unde noi vom putea să depunem sticlele. Deja câţiva dintre ei le-au şi montat. Primim 0,5 lei pe fiecare sticlă pe care noi o ducem la retailer, iar bonusul pe care îl primim din aparat va fi scăzut din factura de cumpărare. Pentru că oricum trebuie să implementăm şi o Directivă Europeană pe plastic, dorim foarte mult ca următorul pas să fie introducerea în acest sistem şi a PET-urilor”, a mai spus ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu.