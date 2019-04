Peste 500.000 de copii britanici nu sunt vaccinați împotriva rujeolei, potrivit noilor rapoarte, iar șeful Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie solicită companiilor social media să blocheze propaganda „extrem de iresponsabilă” a grupurilor anti-vaccin, potrivit agenției de presă Telegraph, preluată de Hotnews.

Simon Stevens a declarat că platformele precum Instagram și YouTube ar trebui să aibă o politică de toleranță zero, după ce datele Unicef au arătat că UK are una dintre cele mai mici rate privind vaccinarea, din categoria țărilor dezvoltate.

Noile informații, despre numărul copiilor nevaccinați din perioada 2010-2017 sunt urmate de date care arată o creștere bruscă a cazurilor de rujeolă din Marea Britanie, în anul 2018. Această creștere este considerată o urmare directă a scăderii numărului de vaccinări, în urma publicării unor cercetări falsificate ale lui Andrew Wakefield, care corelează vaccinul contra rujeolei, oreionului și rubeolei cu autismul.

Doar 91% din copiii britanici sub vârsta de 2 ani sunt vaccinați și numai 87% primesc a doua doză a vaccinului până să împlinească 5 ani. Procentajul este sub cel de 95% necesar pentru imunitatea colectivă, condiția în care epidemiile nu ar mai apărea.

Stevens a descris respingerea vaccinului ca pe o „bombă cu ceas a sănătății publice”.

„În condițiile în care cazurile de rujeolă au ajuns la un număr de patru ori mai mare într-un singur an, este extrem de iresponsabil pentru oricine să împrăștie povești despre vaccinuri, iar companiile de social media ar trebui să aibă zero toleranță față de aceste conținuturi periculoase”, a adăugat Stevens.

În 2017 au fost raportate 259 de cazuri de rujeolă în Marea Britanie, iar în 2018 au ajuns la 966. Aproximativ 110.000 de indivizi, majoritatea copii, au murit din cauza rujeolei în 2017, la nivel global, adică cu 22% mai mulți ca anul trecut.