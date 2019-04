Scara Sfântă din Roma, ale cărei trepte se crede că ar fi fost urcate de Iisus în Ierusalim, a fost dezvelită din învelişul de lemn, pentru prima dată în aproape trei secole, şi restaurată, informează Reuters, potrivit Agerpres. Cele 28 de trepte din marmură vor rămâne descoperite pentru o perioadă limitată, timp în care credincioşii pot urca scările în genunchi, având contact direct cu piatra, până când edificiul va fi din nou încastrat în lemn în luna iunie. Potrivit tradiţiei, ”Scala Sancta” a făcut parte din palatul lui Pilat din Pont din Ierusalim şi a fost adusă la Roma în anul 326 de Sfânta Elena, mama împăratului roman Constantin, după ce aceasta s-a convertit la creştinism.

Potrivit unor oameni de ştiinţă, scările sunt doar parte dintr-o legendă sau o copie simbolică a scărilor din palatul lui Pilat. Pilat a fost guvernatorul roman al provinciei Iudeea şi cel care, potrivit Bibliei, a cedat cererilor liderilor evrei ai Ierusalimului de a-l crucifica pe Iisus. Papa Inocenţiu al III-lea a ordonat ca scările să fie încastrate în lemn în 1723 pentru a nu fi deteriorate de pelerini. „Aceste trepte au fost deformate într-un fel total neobişnuit. Picioarele credincioşilor au săpat în ele de-a dreptul”, a spus părintele Francesco Guerra, rector în cadrul Sanctuarului Scara Sfântă, vizitat în fiecare an de sute de mii de pelerini.

Dedesubtul carcasei din lemn, restauratorii au găsit monede, fotografii, mătănii şi bileţele scrise de mână cu rugăciuni, lăsate de-a lungul anilor. „După ce am dezvelit prima treaptă şi am găsit prima cruciuliţă, a fost clar pentru toată lumea că ceea ce vom găsi dedesubt nu se poate limita doar la competenţa câtorva experţi”, a spus Paolo Violini, specialist restaurator la Muzeele Vaticanului.

Frescele datând din secolul al XVI-lea de pe tavan şi pereţi au fost, de asemenea, restaurate.