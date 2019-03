Marian Dima

Astăzi, de la orele 13,00, la Sala „Olimpia” va avea loc a doua ediţie a galei demonstrative de fotbal rezervat fostel glorii, trecute acum la… old-boys – „Turneul Lupilor”!

Gândit, acum un an, ca un eveniment dedicat lui Daniel Chiriţă, turneul s-a dovedit un succes, ediţia de anul acesta având la start 4 echipe – Petrolul – generaţia 95, Dinamo, Steaua şi Naţionala Artiştilor.

Turneul, la care intrarea este liberă, a fost prefaţat ieri de către organizatori, promotorul Adrian Troscenco, alături de Daniel Chiriţă, Leonard Doroftei – care va fi „antrenorul lupilor” şi viceprimarul Cristi Ganea, autoritatea locală oferind, prin acesta şi CSM Ploieşti, sprijin în organizarea turneului.

„Vrem ca acest tip de evenimente să devină tradiţie, pentru că lumea iubeşte să vadă jucătorii care au scris istorie are produc fotbal de calitate şi acum, în plus, Naţionala Artiştilor completând show-ul” – a declarat Adrian Troscenco, cel care duminică are un meci similar, dedicat lui Ioan Andone!