Traian Băsescu i-a dat replica pe facebook fostului premier

Violeta Stoica

Liderul Pro România, fostul premier Victor Ponta, a făcut, sâmbătă, la Ploiești, declarații incendiare referitoare la autostrada Comarnic-Brașov, dar și despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Mircea Negulescu “Portocală”, la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești.

Victor Ponta, premierul pe mandatul căruia a fost prima tentativă de semnare a contractului pentru realizarea autostrăzii Comarnic-Brașov, a declarat, referitor la acest proiect în legătură cu care și-ar putea “da doctoratul”, că „este un proiect delicat care a eşuat de trei ori din motive financiar-politice” și că „trebuie făcut cu o firmă europeană”, adăugând și că „doamna Dăncilă a făcut trei declaraţii din care eu am înţeles perfect că doamna Dăncilă nu a înţeles nimic din ce înseamnă parteneriat public-privat pentru Comarnic-Braşov şi dacă nu se bagă e foarte bine, domnul Vâlcov a făcut deja promisiuni că le dă la o firmă chineză. Asta, dacă am aflat eu, au aflat şi toţi europenii şi fiţi convinşi că vor fi foarte multe contestaţii care vor ţine câţiva ani, pentru că domnul Vâlcov este deja privit ca acela care împarte contractele în România. Deocamdată, din tot ce a împărţit Vâlcov, nu a ieşit nimic bine”.

Mai mult decât atât, liderul Pro România a susţinut că “pentru Comarnic-Braşov, doamna Kovesi personal este vinovată. Domnul Băsescu, atunci când a fost învestit domnul Rus ca ministru, i-a spus public că sunt probleme. Nu era nicio problemă. El nu voia să facem noi Comarnic – Braşov. După care a făcut o sesizare la DNA, la doamna Kovesi, doamna Kovesi nu ştiu ce a făcut cu dosarul că uite, suntem în 2019 şi nu a mai apărut, dar s-a apucat să investigheze şi vă poate spune actualul şef al CNAIR care atunci era tot şef şi care, dacă aţi văzut, vreo trei ani a dispărut ca să… Da, a fost o decizie politică prin care domnul Băsescu a folosit DNA-ul ca să ne blocheze acel proiect”.

“Problema este că ei acum inaugurează ce am început noi, după care cei care vin după Dăncilă-Dragnea 3-4 ani nu vor inaugura nimic pentru că nu se lucrează la nimic nou. Şi asta este o catastrofă. Măcar să înceapă – mă rog, nu o să înceapă anul acesta – dar măcar firma care va câştiga licitaţia să se apuce de proiectare, acord de mediu, toate celelalte lucruri. Dacă ne lăsau Băsescu şi DNA în 2014, dacă ne lăsau să semnăm contractul, în iunie 2019 era gata (n.n. – autostrada Comarnic-Braşov)”, a mai precizat Ponta.

Traian Băsescu a reacţionat la atacurile venite din partea lui Victor Ponta, în declaraţiile făcute în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată în weekend, la Ploieşti. Fostul preşedinte a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care îl numeşte pe Ponta „neputinciosul guraliv”: „Neputinciosul guraliv” şi „plagiator glorios”, pe numele său de scenă Victor Viorel Ponta, nu a fost capabil să construiască nici măcar un metru de drum la 4 benzi dincolo de Comarnic, deşi a fost premier din aprilie 2012 până în noiembrie 2015 (…). Iar, dacă cineva l-a blocat pe Ponta să construiască autostrada Comarnic – Braşov, acel cineva se numeşte „incompetenţa proprie”. Sau poate spune „neputinciosul guraliv”, dacă tot are chef de vorbă, de ce au retras BEI şi BERD finanţarea pentru autostrada Comarnic – Braşov?”.

„Când l-am întâlnit pe Portocală, am crezut că sunt la camera ascunsă!”

Solicitându-i-se un punct de vedere referitor la faptul că DNA Ploiești “s-a destructurat singur”, Victor Ponta a menționat: „Nu s-a destructurat singur. A fost destructurat în primul rând prin acţiunea unor oameni din mass-media. Dragnea n-a făcut nimic. Nu ştiu dacă remarcaţi, dar toţi am fost cercetaţi şi inculpaţi la Ploieşti, mai puţin Dragnea. Nu e o întâmplare. Doamna Kovesi, domnul Marius Iacob, care păstoreau DNA Ploieşti, l-au protejat pe Dragnea. Restul – toţi am avut dosare la Ploieşti, Dragnea – niciunul. Nici nu cred că a fost chemat vreodată, dacă nu mă înşel. Nu ştie unde e sediul, eu îl ştiu, l-am tot văzut de zece ori (…) Am fost procuror, eu cred că există abuzuri în fiecare sistem, părţi rele pe care trebuie să le vindeci. În medicină, în educaţie sunt medici, profesori răi. Nu distrugi sistemul. Nu închizi toate şcolile pentru că doi profesori sunt răi, nu închizi toate spitalele pentru că trei medici greşesc. Nu distrugi ideea de instituţie anticorupţie pentru că Portocală, Onea şi ceilalţi într-adevăr au comis abuzuri. Îi sancţionezi pe respectivii drastic – n-au păţit deocamdată nimic, fie vorba între noi – după care laşi sistemul să funcţioneze”.

Despre prima întâlnire pe care a avut-o cu procurorul Mircea Negulescu, liderul Pro România și-a amintit că inițial a crezut că este la camera ascunsă: “Din păcate, la Ploiești, ați avut și clovni. Când l-am întâlnit pe Portocală, am crezut că sunt la camera ascunsă. Nu îmi puteam imagina că un procuror poate să se comporte ca un infractor și să aibă și protecție!”.