Acesta a fost lovit de opt ori cu piciorul în cap și înjunghiat de 11 ori în picior

F.T.

Victima agresiunii din noaptea de 13 ianuarie a.c., un tânăr în vârstă de 25 de ani, este, potrivit unor surse judiciare din cadrul Poliției Române, din Ploiești, cu domiciliul pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu, și nu din Mediaș. De asemenea, se vehiculează faptul că acesta ar fi locuit fără forme legale în orașul din județul Sibiu, însă potrivit acelorași surse judiciare, acest lucru trebuie luat sub beneficiu de inventar, până la definitivarea cercetărilor.

În legătură cu circumstanțele în care a avut loc crima, reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu precizează: “La data de 13.01.2019, lucrători din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu au fost sesizaţi prin Sistemul Naţional Unic Apel de Urgenţă 112 despre faptul că în noaptea de 13.01.2019, în jurul orei 1, 30, numitul F.M.A. a decedat în secţia de primiri urgenţe a Spitalului Mediaş ca urmare a unei agresiuni ce a fost exercitată asupra sa de către trei persoane de sex masculin, agresiune ce s-a petrecut în aceeaşi dată, în jurul orei 1,00, pe calea de acces a unui club de noapte din Mediaş”.

Este de urmărit, în continuare, antecedentele penale pe care le aveau ucigașii, care, nu-i așa?, beneficiază de prezumția de nevinovăție!!!

Iată ce mai precizează Parchetul sibian: “În noaptea de 12/13.01.2019, în jurul orei 0, 40, numiţii R.M. (în vârstă de 30 de ani, născut în Blaj, jud. Alba, recidivist, eliberat la data de 25.05.2018, cu un rest de executat de 777 zile), O.O.I. (în vârstă de 38 de ani, născut în mun. Mediaş, jud. Sibiu, cu antecedente penale), A.P. (în vârstă de 34 de ani, născut în mun. Alba Iulia, jud. Alba, recidivist, eliberat la data de 13.06.2017 cu un rest 423 zile) şi alţii s-au deplasat în clubul Serabeva din Mediaş. În jurul orei 1, 05, un grup format din 10 persoane de sex masculin pătrunde în club şi se îndreaptă direct către masa ocupată de cei de mai sus, din acest grup făcând parte victima F.M.A., în vârstă de 25 ani. Imediat între cele două grupuri are loc o altercaţie în cadrul căreia este lovit martorul C.I. precum şi R.M. Văzând că R.M. se îndreaptă către ei cu un cuţit, membrii grupului din care făcea parte şi victima părăsesc clubul şi o iau la fugă către poarta imobilului aflată la aproximativ 20-30 m depărtare de club, aceştia fiind urmaţi imediat de către R.M., O.O.I., A.P. precum şi celelalte persoane. Victima F.M.A. alunecă pe zăpadă şi cade la pământ, fiind astfel ajunsă din urmă de către R.M. şi O.O.I., ambii având în mâna dreaptă câte un cuţit. O.O.I. se poziţionează în dreptul capului victimei şi îl loveşte cu piciorul în zona capului de 8 ori (!!! – n.n.). Concomitent cu loviturile aplicate de O.O.I. în zona capului, R.M. loveşte victima aflată la pământ de 11 ori cu cuţitul în zona membrelor inferioare (ăsta poate fi numit om ? – n.n.). (…) După ce R.M. şi O.O.I. încetează să mai lovească victima, apare în fugă şi A.P. care se îndreaptă direct către victima aflată la pământ şi o loveşte cu pumnii şi cu picioarele tot în zona capului (…)”.

Procurorii sibieni mai precizează că “ moartea victimei a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei externe, consecutivă unor plăgi tăiate-înţepate la nivelul membrelor inferioare cu secţiune de pachet vascular femural drept (arteră şi venă femurală), leziunile traumatice tanatogeneratoare putând fi produse prin lovire repetată cu un corp tăietor-înţepător. (…)”. În urma probatoriului administrat, prin ordonanţa din data de 13.01.2019, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus reţinerea suspecţilor R.M., O.O.I., A.P., pe o durată de 24 ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de omor şi lovire sau alte violenţe, urmând a se emite ordonanţa de punere în mişcare a urmăririi penale şi a se solicita judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu arestarea preventivă a acestora, pentru o perioadă de 30 zile.

Concluzia ? Eliberați în continuare criminali fie pentru bună purtare în pușcărie, fie în baza “recursului compensatoriu”, fiincă, până la urmă, ce mai contează un omor în plus sau în minus, un viol, două, acolo, o spargere de locuințe în plus, o tâlhărie, două, nouă !

Săracii de ei, au condiții improprii de detenție !