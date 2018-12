Ieri, premierul Viorica Dăncilă a declarat, la Bruxelles, că democraţia este o alegerea asumată de către România, una ireversibilă şi care reprezintă „rezultatul incontestabil al parcursului nostru european”, potrivit Mediafax. Prim-ministrul român a susţinut o alocuţiune în cadrul deschiderii conferinţei „Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project”, organizată de Institutul ASPEN la Bruxelles. „Democraţia reprezintă rezultatul incontestabil al parcursului nostru european, o alegere pe care ne-am asumat-o şi care nu poate fi reversibilă. Europa suntem noi. Viitorul Europei înseamnă viitorul nostru şi contribuţia noastră la o lume mai bună şi mai sigură. Abordarea consensuală şi pragmatică a oricărui proiect reformator al UE e esenţială pentru viabilitatea întregului demers.

Aceasta este o premiză solidă pentru evoluţia UE către o construcţie mai puternică, capabilă să valorifice proiectele şi politice sale de succes pentru a face faţă provocărilor din interiorul UE, dar şi din afara graniţelor sale. Din această perspectivă lucrăm împreună pentru ca Summit-ul de la Sibiu, un eveniment major să marcheze lansarea discuţiilor înaintea Preşedinţiei Consiliului UE, cu atât mai relevant în contextul Brexit. (…) Să transmită un semnal clar, pozitiv, privind capacitatea de a lucra împreună în aceeaşi direcţie pentru consolidarea unui proiect unit, dedicat păcii şi respectării drepturilor şi libertăţile omului şi a valorilor sociale”, a afirmat Viorica Dăncilă, marţi la Bruxelles.

Şeful Executivului a adăugat că România va continua să susţină valorile europene, iar Preşedinţia Consiliului UE va fi un test de maturitate pentru ţara noastră. „Ca stat membru puternic ataşat de valorile europene şi ca stat care va deţine Preşedinţia Consiliului UE, România va susţine principiile fundamentale unitate, convergenţă, tratament egal. Avem în continuare nevoie de o Uniune care nu lasă niciun stat membru în urmă în demersul de aderare la UE. În context extins, consider că România a avut întotdeauna o abordare consensuală. Vom avea ocazia de a reconfirma maturitatea statului nostru european şi de a influenţa viitorul construcţiei europene, având dosare care vizează migraţia, reforma zonei euro, inovarea, întărirea Uniunii în vecinătatea sa. În acelaşi timp vom avea responsabilitatea de a ne modela conduita, acţionând în interesul tuturor statelor membre şi a intereselor cetăţenilor acestora”, a completat Dăncilă. Aceasta a adus în discuţie şi discursul pe care l-a susţinut săptămâna trecută la şedinţa solemnă a Parlamentului cu prilejul aniversării Centenarului Marii Uniri, precizând că a pledat pentru o Românie mai europeană şi mai unită. Totodată, premierul român a vorbit şi despre aderarea României la spaţiul Schengen despre care a spus că deşi ţara noastră a făcut eforturi în acest sens, acestea „nu au primit răspuns de aproape 10 ani”.

Premierul Viorica Dăncilă, alături de alţi membri ai Guvernului, a efectuat o vizită oficială la Bruxelles, în perioada 4 şi 5 decembrie, în contextul preluării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE din ianuarie 2019.