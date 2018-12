V. Stoica

Problemele apărute în ultimele zile pe străzile din municipiul Ploiești din cauza neridicării în conformitate cu programul stabilit a deșeurilor de la populație au generat verificări la miez de noapte de către o echipă condusă de primarul orașului, Adrian Dobre. Edilul Ploieștiului și-a arătat din nou nemulțumirea, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, față de modul în care acționează operatorul de salubritate pe raza municipiului Ploiești, făcând referire în mod special la contractul încheiat de ADI Deșeuri cu Rosal, pentru mai multe localități din zona de sud a județului Prahova, printre acestea fiind și Ploieștiul, contract care are ca obiect ridicarea și depozitarea deșeurilor provenite de la populație și de la agenții economici/instituțiile publice/alți abonați.

“În urma numeroaselor sesizări primite din partea cetățenilor în ultima perioadă de timp, aseară (n.n. – miercuri seară) am convocat la 12 noaptea reprezentanții Regiei Autonome de Servicii Publice și ai Poliției Locale. În urma acțiunii pe care am coordonat-o, Poliția Locală și RASP au dat câte 21 de amenzi în cuantum total de aproape 90.000 de lei, acțiuni de acest gen urmând să continue până când serviciul de salubritate va fi efectuat corespunzător sau se va lua măsura rezilierii contractului”, a precizat ieri primarul Ploieștiului, Adrian Dobre.

Pe de altă parte, acesta a mai menționat că, în privința contractului de curățenie căi publice pe care Primăria Ploiești îl are cu același operator de salubritate, municipalitatea nu are nicio datorie către societatea respectivă: “Municipiul Ploiești este cu plățile la zi către Rosal în cadrul contractului de curățenie căi publice”.

Astăzi, după cum a anunțat primarul orașului, va avea loc o întâlnire cu reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri, în care se va lua în discuție problema gunoaielor de la Ploiești și din alte localități care au același operator de salubritate.