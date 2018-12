Ieri, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat că la Consiliul Naţional al PSD s-a agreat ideea ca amnistia şi graţierea să fie ultima soluţie de îndreptare a abuzurilor din justiţie, potrivit Agerpres.

„După cele discutate acolo în şedinţă, de fapt aţi văzut că nu s-a pus problema unui vot, nu s-a pus problema unei decizii. Şi o nuanţă pe care, sigur, dumneavoastră aţi reţinut-o: chiar acolo, în Consiliul acela, s-a spus că, dacă există alte soluţii, legislative evident, de îndreptare a abuzurilor comise, evident şi normal s-a exprimat acordul cu respectivele soluţii. Dacă nu, s-a agreat ideea ca amnistia şi graţierea să fie ultima soluţie de îndreptare a respectivelor abuzuri. (…) Reflectăm, analizăm şi când ajungem la o concluzie vă comunicăm”, a declarat Toader presei, la Ministerul Justiţiei.

El a adăugat că, în prezent, se analizează dacă celelalte soluţii sunt de natură să elimine abuzurile.

„Ne aflăm în acest stadiu. Nu uitaţi că zilele următoare trebuie să pronunţe Curtea Constituţională cu privire la conflictul referitor la protocoale, nu uitaţi că instanţa constituţională s-a pronunţat cu privire la constituirea completurilor (…). Prin urmare, este o sumă de factori, o sumă de măsuri, care vom vedea de sunt de natură sau nu să îndrepte aceste abuzuri. Trebuie să vedem şi motivarea Curţii, trebuie să vedem motivarea pe Codul de procedură penală. Suntem în analiză dacă soluţiile celelalte sunt de natură sau nu să elimine abuzurile, dacă nu, atunci se poate discuta de etapa a doua şi atunci trebuie văzut care sunt criteriile de referinţă, dacă e natura faptei, dacă e gravitatea faptei, dacă-i pedeapsa aplicată, dacă-i pedeapsa prevăzută de lege. Asta înseamnă în analiză. În analiză nu înseamnă că stăm şi mai curge timpul”, a spus ministrul Justiţiei.

Toader a precizat că în acest moment se lucrează la un proiect de OUG pentru modificarea Codurilor penale.

„Lucrăm la un draft, la un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificare Codului penal şi modificarea Codului de procedură penală în acord cu deciziile CCR şi pentru transpunerea celor două directive -confiscarea extinsă la Codul penal, consolidarea prezumţiei de nevinovăţie – la procedură penală. (…) În august, respectiv în octombrie anul trecut, Ministerul Justiţiei a finalizat şi a transmis la Guvern două proiecte de lege exact cu acest conţinut – modificarea Codului penal în acord cu deciziile Curţii, decizii de neconstituţionalitate sau interpretative, şi confiscarea extinsă”, a menţionat Tudorel Toader.

Preşedintele Klaus Iohannis a cerut agenda de lucru a fiecărei şedinţe a Guvernului

Ieri, preşedintele României, Klaus Iohannis, i-a transmis o scrisoare prim-ministrului României, Vasilica-Viorica Dăncilă, prin care îi solicită agenda de lucru a fiecărei şedinţe a Guvernului, după ce ministrul Justiţiei a afirmat că la PSD s-a agreat că amnistia şi graţierea vor fi ultima soluţie.

”Stimată doamnă Prim-ministru, în vederea exercitării prerogativelor stabilite de art. 87 din Constituţie, vă solicit să îmi transmiteţi agenda de lucru a fiecărei şedinţe a Guvernului. Învederez că obligaţia comunicării este prevăzută de art. 39 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. Potrivit dispoziţiilor menţionate, agenda de lucru a şedinţei Guvernului se comunică autorităţilor publice interesate, împreună cu proiectele de documente de politici publice, proiectele de acte normative sau alte documente, precum şi documentele însoţitoare respective, cu cel puţin 24 de ore înainte de ziua şedinţei Guvernului”, se arată într-un comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale remis MEDIAFAX.

Liderul USR, Dan Barna, a catalogat, ieri, ca fiind ”un lucru foarte bun” decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a cere ordinea de zi a fiecărei şedinţe de guvern. El a mai spus că are încredere că şeful statului ”înţelege gravitatea situaţiei”.

”Am văzut că preşedintele Iohannis a cerut agenda şedinţelor de guvern şi acest lucru este unul foarte bun. Subiectul referendumului anunţat de la OUG 13, faţă de acum un an avem un milion de români care a spus că nu mai vrea penali în funcţii publice. Cine vrea aministie şi graţiere? Vâlcov, Vasilescu, oameni cu probleme penale. Românii vor altceva. Eu am încredere că preşedintele înţelege gravitatea situaţiei. Amnistia şi graţierea înseamnă mii de infractori, violatori,hoţi, bătăuşi ameninţând familiile din România. Este mult mai grav decât faptele de corupţie ale lui Dragnea şi politicienilor”, a declarat Dan Barna.