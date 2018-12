Violeta Stoica

Organizate în Ploiești, pentru prima dată, cel puțin în ultimii ani, în Piața Victoriei nr. 1, chiar în fața Catedralei Sf. Ioan, manifestările dedicate Zilei Naționale a României au adunat laolaltă, sâmbătă, în jurul orei 12.00, circa 10.000 de ploieșteni și de prahoveni. Însă, chiar în Anul Centenarului, Ploieștiul a reușit să se facă încă o dată de râs, ajungând virală pe internet “isprava” devansării orei la care fusese anunțată parada militară, punctul central de atracție – într-o zi în care temperaturile scăzute au fost și mai aspru simțite de către cei prezenți din cauza vântului rece – pentru copiii ploieșteni și nu numai.

Așa, poate că şi numărul participanților ar fi fost mult mai mare dacă s-ar fi respectat programul anunțat inițial de Primăria Ploiești, dat fiind că totul a fost devansat cu circa o oră. Astfel că ploieștenii care voiau să vină cu micuții să vadă parada militară de 1 Decembrie la ora 13.00, așa cum era stabilit, nu au mai avut ce vedea, pentru că totul s-a încheiat cu o oră mai devreme. Valuri-valuri de părinți și bunici cu copiii și nepoții au fost dezamăgiți de faptul că toată parada militară (cu aceleași echipamente uzate, din nefericire, de care dispune Armata Română și în prezent, care au lăsat sub un nor de fum centrul Ploieștiului) s-a terminat cu 45 de minute înainte de ora stabilită în programul prezentat de municipalitate pentru începerea paradei militare.

Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a încercat să dreagă busuiocul sâmbătă după-amiază și a aruncat pisica în curtea Garnizoanei Ploiești, în legătură cu neconcordanțele majore între programul anunțat și cel din ziua de 1 Decembrie: „Garnizoana Militară nu a respectat programul stabilit cu Primăria Municipiului Ploiești pentru defilarea paradei militare. În contextul decalajului apărut în timpul acțiunilor, din această dimineață (n.n. – sâmbătă), care au fost incluse în programul oficial, destinat marcării Zilei Naționale a României, fac precizarea că acest ceremonial militar a fost stabilit, organizat și desfășurat exclusiv de Garnizoana Ploiești. Îmi cer scuze ploieștenilor pentru situația determinată de decalajul de organizare creat de Garnizoana Ploiești față de programul inițial anunțat de instituția noastră”, a transmis ploieștenilor primarul orașului, la câteva ore de la încheierea tuturor manifestărilor dedicate Zilei României, în An Centenar.

• Reacţiile ploieștenilor

Ploieștenii au reacționat la schimbarea neașteptată a programului, la postarea pe pagina de Facebook a ziarului Prahova, sancționând dur organizatorii: “Organizare de tot r…, oare de ce au anunțat programul oficial dacă nu îl respectă…Rușineee!!!”, “Niște idioți. Ajung la 12 jumătate cu copiii, ca să vadă și ei (n.n. – parada militară) și îmi spune un domn – Ooooo, s-a terminat de mult că a ținut puțin…”. Pe de altă parte, unul dintre ploieșteni, mai mucalit, a comentat, pentru a le atenua nervii celor care nu au văzut parada militară: “Nu au ratat nimic. Din contră. A fost o manifestare de r…. Am văzut trei mașini de armată. Una era un transportor ca acela în care era plimbat Ceaușescu, atunci când a fost arestat. Apoi un car cu rachete Katiusa din anii ’60 și un camion care scotea un fum înecăcios. Apoi mașinile de … pompieri, noi și lucioase, multe mașini ale Poliției, ale SRI și ale Salvării (n.n. – ale SMURD). Și cu asta basta. În 10 minute totul a fost gata!”.

Fără prea multe comentarii, aceasta a fost – în linii mari, ziua de 1 Decembrie, în Anul Centenarului, la Ploieşti. De remarcat, în schimb, au fost mesajul emoționant al preotului paroh Aurelian Frusinoiu de la Catedrala „Sf. Ioan“ (monumentul din centrul Ploieștiului ridicat în cinstea eroilor din Primul Război Mondial), dar și cele cinci avioane ușoare și ultraușoare de la Aeroclubul „Gheorghe Bănciulescu“ de la Strejnic – marea sărbătoare a Zilei Naționale a României, în Anul Centenarului, la Ploiești!

Pentru acei ploieșteni care au ratat defilarea, le oferim imagini de la evenimentul decalat cu o oră.