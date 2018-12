Liderul deputaţilor PSD Daniel Suciu a declarat că PSD-ALDE încă are majoritate parlamentară, amintind că există şi un protocol de colaborare cu UDMR. Afirmaţia vine în contextul demisiilor mai multor parlamentari social-democraţi care ulterior s-au înscris în Pro România, potrivit Mediafax.

„Majoritatea parlamentară este cea pe care o ştiţi cu toţii şi, paradoxal, şi cei din Opoziţie. PSD-ALDE, având în vedere şi acel protocol de colaborare parlamentară cu UDMR, nu s-a întâmplat decât cu o singură execepţie ca această coaliţie să nu reuşească să treacă legi importante, fie ele organice sau ordinare, în Parlament. Ne bazăm pe cei peste 140 – 144 acum de parlamentari PSD, pe cei 19 deputaţi de la ALDE”, a declarat liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, întrebat fiind dacă PSD-ALDE mai are majoritate la Camera Deputaţilor.

Chestionat dacă are cunoştinţă despre motivele pentru care cei patru deputaţi au plecat din PSD, Suciu a precizat că plecările acestora vin în contextul relaţiei de pietenie cu fondatorul Pro România, Victor Ponta.

„Domnul Mocioalcă a avut şi are o relaţie extrem de apropiată cu domnul Victor Ponta, dacă nu mă înşel, îi leagă şi o relaţie de rudenie. Oarecum, ne aşteptam la acest lucru. Dl. Spânu este coleg şi prieten cu dl. Mocioalcă. prin urmare, alegerea a fost naturală. Iar chestiunile care ţin de discuţiile care au loc în anumite filiale au loc aici în Camera Deputaţilor. De cei doi din Braşov mă referam că discuţiile sunt la nivelul filialelor. (…) Veţi vedea că această majoritate parlamentară va rezista, va funcţiona, nu va da greş”, a explicat Suciu.

Deputaţii Ion Mociolcă, Ion Spânu, Mihai Valentin Popa şi Mihai Mohaci au demisionat, luni, din PSD şi s-au înscris în partidul Pro România.