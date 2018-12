În 2019, în comună se va organiza „Olimpiada rurală”, care va include competiţii de dat cu sapa ori muls capra şi vaca!

Începând de astăzi, satul prahovean Izvoarele va fi primul “Sat European de Tineret” din Prahova, statut pe care şi-l va menţine până în decembrie 2019, alături de alte trei localităţi din ţară, purtătoare ale aceluiaşi titlu: Copalnic-Mănăștur (Maramureș), Sascut (Bacău) și Sânpaul (Mureș). Parte a unei comună cu peste 6.500 de locuitori, satul Izvoarele a fost inclus în proiectul pilot „Sat European de Tineret” ca urmare a activităţii Asociaţiei „Curba de Cultură”, organizaţie nonguvernamentală de tineret care a pus în aplicare, în ultimii ani, proiecte destinate tinerilor, inclusiv cu parteneri din străinătate. Alegerea datei de astăzi pentru prezentarea activităţilor încluse în acest proiect – în cadrul unui eveniment ce va avea loc la Căminul Cultural din Homorâciu, începând cu ora 14.00 – nu a fost întâmplătoare, deoarece pe 5 decembrie este marcată Ziua Internațională a Voluntarilor. „Satul European de Tineret e un proiect susținut de Programul Erasmus plus , find pus în aplicare de asociaţiile partenere din Bacău, Maramureș și Cluj, selectarea localităţii Izvoarele fiind făcută ca urmare a activităţii asociaţiei noastre din ultimii şase ani. Astfel, pe 5 decembrie, are loc un eveniment în cadrul căruia publicul va putea să afle mai multe informaţii despre proiect, despre acţiunile voluntarilor incluși în acest program”, ne-a declarat, ieri, Cosmin Catană, preşedintele Asociaţiei Curba de Cultură din Izvoarele. Potrivit acestuia, programul pilot „Sat European de Tineret” vizează organizarea, lunar, până la sfârşitul anului viitor, a unor acţiuni ce vor fi destinate în mod special tinerilor din mediul rural, invitaţii fiind inclusiv atât din ţară, cât şi din străinătate. În general, activităţile gândite în cadrul acestui proiect vizează domenii de larg interes pentru tineri, precum cultura şi educaţia, accentul fiind pus însă şi pe voluntariat sau politicile publice, în ultimul caz fiind vorba despre ideile şi propunerile pe care tinerii din mediul rural le vor face pe adresa autorităţilor locale. De altfel, luând în considerare realitatea, destul de provocatoare, cu care tinerii din mediul rural se confruntă, obiectivul acestui proiect pilot este acela de încurajare a dialogului dintre tineret și autoritățile publice, precum și susținerea tinerilor în implicarea activă în viaţa comunităților în care aceştia trăiesc.

De la preşedintele asociaţiei menţionate am mai aflat că, printre acţiunile care vor fi organizate anul viitor, şi la care au fost invitaţi tineri şi de peste hotare, la Izvoarele va avea loc şi „Olimpiada rurală”, care se va desfăşura în luna august, şi care, pe lângă diverse acţiuni sportive, va include şi unele competiţii care au legătură cu îndeletniciri specifice mediului rural. Astfel, printre probe se vor regăsi mulsul caprei sau al vacii, despicatul şi aranjarea lemnelor de foc, o altă probă vizând… datul cu sapa, pe o suprafaţă de 100 de metri!

Nu în ultimul rând, anul viitor, tinerii din satul Izvoarele vor participa şi la un summit destinat chiar tinerilor din mediul rural, care va fi organizat la Bacău.