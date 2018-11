La Sinaia, gondola funcţionează după program normal, dar traseele montane spre platoul Bucegi au fost închise

N. Dumitrescu

Valul de frig ce a ajuns în România a adus cu el, la cotele înalte, inclusiv zăpadă. Ieri, de pildă, la Vârful Omu, la ora prânzului, au fost înregistrate minus 11,1 grade C, în condiţiile în care, la ora 8.00, stratul de zăpadă deja măsura 11 cm. Şi la Cota 1.500 din Sinaia a fost frig ieri, la aceeaşi oră, a prânzului, fiind înregistrate minus 2,7 grade. Mai frig a fost însă la Cota 2000 din Sinaia, la ora 10.00 fiind înregistrate minus 7 grade C, vânt slab și cer acoperit. Pe de altă parte, împătimiţii sportului alb pot deja să se pregătească, în contextul în care s-a anunţat că se fac ultimele pregătiri pentru debutul sezonului de iarnă 2018-2019. S-a precizat că instalațiile de zăpadă artificială sunt gata de funcționare, sunt garduri (parazăpezi) noi și solide pe pârtiile din Valea Soarelui, mașinile de bătut zăpada sunt pregătite, iar balizele și semnalistica așteaptă să fie folosite. Informaţiile acestea au fost făcute publice în contextul în care, aşa cum s-a anunţat, au fost finalizate reviziile şi autorizările sezoniere pentru funcţionarea gondolei. Astfel, începând de ieri, Gondola Sinaia și Gondola Carp vor funcționa în program normal, cu excepția zilei de marți, când programul cu public va începe la ora 12.00, după revizia săptămânală.

Pe de altă parte, însă, amatorii de drumeţii montane trebuie să ţină cont de faptul că traseele montane dinspre Buşteni spre platoul Bucegi au fost închise de acum două zile. Această măsură se pune în aplicare în fiecare an, de regulă la începutul lunii noiembrie, excepţie făcând anul acesta, având în vedere că în ultimele două săptămâni vremea a fost destul de plăcută. Acum, însă, la altitudini ridicate se înregistrează ninsoare şi viscol. De regulă, traseele cu grad de dificultate se închid pe perioada iernii şi se redeschid primăvara.