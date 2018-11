Investiţii în valoare de aproape 160 de milioane de lei în 103 localităţi prahovene

Violeta Stoica

La 10 ani de la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, destinată implementării proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor, județul Prahova beneficiază – în 103 din cele 104 localități – de o nouă infrastructură destinată gestionării gunoiului de toate tipurile, de la cel menajer la resturile de vegetație. După finalizarea etapei fazate a proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova, administrațiile locale (mai puțin orașul Mizil) și Consiliul Județean Prahova se gândesc deja la continuarea modernizării infrastructurii de mediu în vederea reducerii până la cota minimă a deșeurilor depuse la rampa de gunoi.

De altfel, acesta este și scopul investițiilor efectuate în Prahova, a căror valoare se apropie de 160 de milioane de lei, la care se adaugă și creșterea gradului de pregătire pentru reciclarea deșeurilor la nivel județean, precum și folosirea deșeurilor verzi pentru transformarea acestora în compost sau în combustibil.

Ieri, la Ploiești, în prezența secretarului de stat Laurențiu Adrian Neculaescu, din Ministerul Mediului, autoritățile prahovene au susținut conferința de finalizare a proiectului fazat Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, afirmând că se dorește o continuare a acestui proiect, ținând cont de infrastructura deja existentă și de posibilitatea de a reduce la minimum cantitatea de deșeuri depozitate la rampă.

Deși au fost sincope în derularea proiectului, în special după ce au apărut unele probleme în desfășurarea unor contracte de lucrări, culminând cu rezilierea contractului pentru construirea stației de tratare mecano-biologică de la Ploiești, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, s-a arătat mulțumit, ieri, că proiectul major nu a fost supus unor corecții din partea finanțatorului.



Cu toate că au existat întârzieri la finalizarea stației de tratare mecano-biologice de la Ploiești, această ultimă parte a proiectului de mediu Sistem de management integrat al deșeurilor a fost “fazată”, adică finanțarea și finalizarea acestei etape s-au realizat nu prin POS Mediu, ci prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.



Stația de la Ploiești are o capacitate de prelucrare de 150.065 tone / an, din care deșeuri reziduale – 146.960 tone /an și 3.150 de tone/an deșeuri verzi (deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri și piețe), acestea din urmă fiind transformate în compost. Scopul său este de a completa infrastructura existentă la nivelul județului Prahova, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, astfel încât să poată fi îndeplinite mai multe obiective privind protecția mediului. Valoarea totală a proiectului fazat a fost de 64.442.740,75 lei cu TVA, iar 952.793 lei a fost contribuția eligibilă a beneficiarului. Obiectivul principal a fost stabilirea unui set de măsuri care să conducă la creșterea standardului de viață al populației județului Prahova, precum și la un mediu mai puțin poluant, cu respectarea legislației comunitare în domeniu. Pe viitor, Masterplanul de deșeuri va fi monitorizat și gestionat de ADI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară) “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – Prahova”. Prezent la evenimentul de finalizare a proiectului, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a apreciat importanța acestui obiectiv de interes județean, ce va aduce beneficii prahovenilor, fie că locuiesc în mediul rural sau urban, dar și agenților economici care își desfășoară activitatea în județul Prahova. Acesta a menționat că, prin finalizarea Staţiei de Tratare Mecano-Biologică (STMB) a deşeurilor biodegradabile Ploieşti, sistemul de management al deșeurilor în județul Prahova devine complet funcțional, atingându-se astfel angajamentele impuse României prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană pe sectorul mediu.

Staţii de transfer şi sute de mii de containere şi pubele în localităţile judeţului

În afara contractului de lucrări care a necesitat fazarea proiectului de management integrat al deșeurilor, alte contracte au vizat închiderea depozitului de deșeuri neconform din Ploiești, construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile de la Boldești-Scăeni, construirea stațiilor de transfer al deșeurilor la Valea Doftanei, Bușteni, Urlați, la care s-au adăugat dotarea stației de transfer și sortare de la Drăgănești și achiziția de echipamente pentru colectarea deșeurilor, respectiv sute de mii de containere și pubele, echipamente în valoare de circa 24 de milioane de lei, toate distribuite într-un interval de mai puțin de o jumătate de an.

Silvia Constantinescu, coordonatorul proiectului și director executiv adjunct în cadrul Consiliului Județean Prahova, a precizat, ieri, că prin finalizarea lucrărilor, Prahova își atinge ținta de reducere a deșeurilor depozitate la rampă.