N. Dumitrescu

Pentru al doilea an consecutiv, Ploieştiul a fost gazdă a unui eveniment cu caracter naţional în domeniul energiei. Concret, ieri, Institutul Aspen România şi Institutul Aspen US au organizat, împreună cu Consiliul Judeţean Prahova, Primăria Municipiului Ploieşti, Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti şi Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, cea de-a doua ediţie a Aspen Energy Summit. Mai exact, într-un cadru oficial, lideri internaţionali şi experţi în politici publice din industria energetică, reprezentanţi guvernamentali s-au întrunit la Ploieşti pentru o discuţie deschisă cu privire la subiecte de importanţă naţională şi regională, printre cei prezenţi fiind, alături de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader, şi primarul municipiului Ploieşti, Adrian Dobre, şi ministrul Mediului de Afaceri, senatorul prahovean Radu Oprea. Subliniind că „nu există un model economic prefect”, în calitate de organizator al reuniunii, preşedintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, a ţinut să menţioneze că, în cazul României, „domeniul energiei reprezintă o pârghie care trebuie exploatată”. Şi pentru că această reuniune pe tema energiei s-a desfăşurat la Ploieşti – „patria aurului negru” – Mircea Geoană a ţinut să mai declare:”Din fericire, în Prahova nu sunt atât de multe decalaje de dezvoltare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, aşa cum se întâmplă în alte judeţe. Iar asta este un lucru foarte bun. Tocmai de aceea, din punctul meu de vedere, judeţul Prahova este un fel de Texas al României, iar Ploieştiul – un fel de Houston al României! La nivel naţional însă, ceea ce trebuie să se înţeleagă este faptul că e necesar să ieşim din paradigma conform căreia economia va creşte, indiferent ce se va întâmpla. Problema este că modelul actual nu mai funcţionează şi el trebuie reinventat. Iar soluţia este domeniul energiei, unul dintre elementele autentice de care România încă mai dispune, dacă vorbim de petrol şi gaze. Într-un cuvânt, domeniul energiei este cartea considerată câştigătoare, pe care România poate juca”.

Având în vedere că acest summit are loc cu câteva luni înainte ca România să preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, s-a mai menţionat că evenimentul de la Ploieşti a urmărit şi promovarea la nivel regional, european şi transatlantic a unor proiecte ce pot ajuta România să îşi dezvolte potenţialul şi să devină un centru energetic.