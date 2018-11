Rodica Paraschiv,

deputat PSD Prahova

România a înregistrat, în acest an, cel mai bun rezultat agricol din istorie, iar acest fapt se datorează politicilor guvernării PSD, producătorilor români și investițiilor străine atrase în ultimii ani în domeniul agricol. Datele Ministerului Agriculturii arată că producţia de grâu din acest an este mai mare cu 200.000 de tone faţă de anul trecut, depăşind 10 milioane de tone, iar cea de porumb ar urma să se situeze între 14,5 şi 15 milioane tone, cu aproximativ 3 milioane mai mult decât Franța, stat campion la acest capitol. România a produs cea mai mare cantitate de floarea-soarelui din Uniunea Europeană, devine lider european în producția de miere, înregistrează creșteri importante în sectorul viti-vinicol, un plus de 31% faţă de anul anterior, a doua cea mai mare creștere dintre marii producători europeni.

Toate aceste rezultate se datorează unei bune guvernări. Pe lângă subvenţiile anuale clasice, care depăşesc 2,5 miliarde de euro anual, producătorii agricoli au fost sprijiniţi anul acesta de Ministerul Agriculturii prin programe specifice, cum ar fi programul de tomate – prin care legumicultorii au încasat peste 33 milioane de euro în prima parte a anului – dar şi alte programe, cum a fost cel de valorificare a lânii, campanii de promovare pentru producătorii de ovine, plus subvențiile obișnuite pentru fiecare producător agricol.

Zeci de țări din Europa s-au luptat în ultimele decenii cu pesta porcină sosită pe bătrânul continent din Africa, iar România nu a scăpat nici ea. Cu toate acestea, criza este gestionată cu atenție și va fi acordat un sprijin financiar concret pentru fermierii români afectați de virusul pestei porcine. Un plan pentru redresarea acestui sector este discutat la minister, iar în viitorul apropiat vor fi prezentate soluții.

În altă ordine de idei, în ultimii ani s-a putut remarca o revigorare a interesului pentru agricultura românească și învăţământul agricol. România cu întinsele sale suprafeţe agricole poate face din agricultură un atu economic de mare valoare. Pământul nostru este de calitate, rămâne doar să continuăm implementarea politicilor agricole specifice pentru fiecare sector, să continuăm acordarea subvențiilor, poate chiar să le majorăm și să atragem investitori noi, care pot aduce mai mult capital şi utilaje moderne.