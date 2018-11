Marian Dima

Au trecut, deja, 5 etape din faza a doua a campionatelor naționale de juniori, patru echipe prahovene fiind angrenate în competițiile naționale la juniori A și B.

Elită ”medie”

Singura formație prahoveană care evoluează în Liga Elitelor – Petrosport Ploiești – are un început bun de sezon, cu un bilanț pozitiv, 3 victorii și două înfrângeri. Elevii lui Iulian Cojocaru – devenit între timp și unul dintre antrenorii lotului național Under 15 – au în față cluburi cu o susținere mult mai importantă, cu experiență la acest nivel juvenil și cu nume, Dinamo, Viitorul și FCSB, o supriză plăcută fiind însă Juniorul Vaslui, gruparea moldoveană având procentaj maxim – 15 puncte din 5 meciuri și un golaveraj perfect: 11-0.

CSM – fără victorie

În campionatul juniorilor republicani, la categoria ”Under 19”, seria echipelor prahovene, a 4-a, este, deja, incompletă, Dunărea Giurgiu alegând să se retragă, din cauza unor probleme care par a fi ”cunoscute” și pe la noi. Mai precis, o serie de antrenori de la secțiile de handbal, șah și baschet ale clubului de la Dunărea au câștigat litigii împotriva clubului – susținut de municipalitate – sumele pe care le au de încasat, undeva la peste 100.000 de lei, având ”efectul” de a bloca clubul, inclusiv fotbalul, pentru că primăria a refuzat să vireze bani pentru a stinge aceste litigii! La noi, ”sacul” fiind mult mai adânc, toată lumea și-a luat banii!

Revenind la fotbal, echipele de juniori ale prim-divizionarelor Astra și Concordia Chiajna sunt primele în clasament, chiar etapa trecută având loc derbiul seriei, încheiat nedecis, 2-2, la Chiajna. În schimb, Petrolul și CSM Ploiești sunt în partea a doua a ierarhiei, ultima fără victorie deocamdată!

Astra, prima la juniori B

Clubul din ”9 Mai” conduce, după 5 etape, la juniori B, adunând maximum de puncte – 12 (și aici seria este incompletă, din același motiv – retragerea Dunării Giurgiu). Astra, pregătită de Nicu Lazăr, are un golaveraj excelent, 30-2, printre contracandidatele la șefia seriei fiind și Petrolul, care se află pe locul 3, cu 10 puncte, tot din 3 jocuri. Iar dacă la juniori A avem 3 echipe prahovene în competiție în Campionatul Național (Petrosport are juniorii ”mari” la Elită), la juniori B sunt 4 formații înscrise în întrecere, Petrosport și CSM fiind în partea secundă a ierarhiei. Ultimii au ”încasat” un 9-1 la Clinceni, în precedenta rundă, în timp ce Petrosport a luat ”doar 8” de la Astra. De menționat și că Petrolul și Petrosport au acum de ”suportat” și competiția juniorilor C, pe plan național, înscriindu-se în Liga Elitelor U15, care va deveni, se pare, obligatorie și pentru Astra – în calitate de prim-divizionară.

Ultimele rezultate din seriile echipelor prahovene

Liga Elitelor U19 – Meciurile Etapei 5

ACS Petrosport 1 – 0 Csikszereda

MiercureaCiuc

ACS Sport Team 1 – 7 SC FC Viitorul Constanta

CSA SteauaBucureşti 1 – 1 SC Dinamo 1948 Buc.

CS Sporting Vaslui 4 – 0 Ceahlăul Piatra Neamţ

SC Fotbal Club FCSB 12 – 1 LPS Galaţi

Clasament Etapa 5

1. CS Sporting Jr. Vaslui 5 5 0 0 11-0 11 15

2. SC FC Viitorul Const. SA 4 4 0 0 28-1 27 12

3. SC Dinamo 1948 Buc. 4 3 1 0 15-4 11 10

4. SC Fotbal Club FCSB SA 4 3 0 1 19-4 15 9

5. ACS Petrosport Ploieşti 5 3 0 2 13-7 6 9

6. ACS Sport Team Buc. 5 2 0 3 6-16 -10 6

7. CSA Steaua Bucureşti 5 1 2 2 5-10 -5 5

8. LPS Galaţi 5 0 1 4 4-31 -27 1

9. ACSM Ceahlăul Piatra N. 4 0 0 4 1-12 -11 0

10. Csikszereda M. Ciuc 2 5 0 0 5 1-18 -17 0

Campionatul Naţional U19 – Meciurile Etapei 5

CS Concordia Chiajna 2 – 2 AFC Astra

ACS Pro Team 5 – 0 CS Balotești

Academica Clinceni 5 – 1 CSM Ploieşti

Liceul T. Sf. Pantelimon 0 – 7 ACS Petrolul 52

ACSM Dunărea Giurgiu CS Sportul Snagov SA

Clasament Etapa 5

1. CS Concordia Chiajna 5 4 1 0 18-4 14 13

2. AFC Astra 4 3 1 0 21-4 17 10

3. ACS FC Acad. Clinceni 4 3 0 1 25-4 21 9

4. CS Sportul Snagov SA 4 3 0 1 10-5 5 9

5. ACS Pro Team 5 2 1 2 12-10 2 7

6. ACS Petrolul 52 4 2 0 2 11-14 -3 6

7. CSM Ploieşti 5 0 2 3 9-21 -12 2

8. CS Balotești 5 0 1 4 3-20 -17 1

9. Liceul Tehn. Sf. Pantelimon 4 0 0 4 0-27 -27 0

• ACSM Dunărea Giurgiu s-a retras din campionat

Campionatul Naţional U17 – Meciurile Etapei 5

ACS Petrosport Pl. 0 – 8 AFC Astra Giurgiu

ACS Pro Team 3 – 1 CS Balotești

Academica Clinceni 9 – 1 CSM Ploieşti

Liceul T. Sf. Pantelimon 0 – 5 ACS Petrolul 52

ACSM Dun. Giurgiu CS Sportul Snagov SA

Clasament Etapa 5

1. AFC Astra Giurgiu 3 3 0 0 22-2 20 9

2. CS Balotești 4 3 0 1 14-10 4 9

3. ACS Petrolul 52 3 2 1 0 12-3 9 7

4. ACS FC Academica Clinceni 3 2 1 0 9-2 7 7

5. CSM Ploieşti 4 1 1 2 7-10 -3 4

6. ACS Pro Team 4 1 1 2 5-8 -3 4 7. ACS Petrosport Ploieşti 4 1 0 3 4-14 -10 3

8. Liceul Tehn. Sf. Pantelimon 3 1 0 2 2-15 -13 3

9. CS Sportul Snagov SA 4 0 0 4 4-15 -11 0