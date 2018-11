Petre Apostol

În vârstă de 24 de ani şi format la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti, voleibalistul ploieştean Sorin Dragomir a înregistrat cea mai bună evoluţie a sa din acest sezon al Diviziei A1, pentru noua sa echipă – Ştiinţa Explorări Baia Mare.

Trupa băimăreană a evoluat, pe teren propriu, împotriva vicecampioanei Arcada Galaţi, în cadrul etapei a IV-a din faza I a campionatului, şi a reuşit să obţină un punct important în duelul cu o pretendentă la titlul naţional. Ştiinţa Explorări, care este o echipă de mijlocul clasamentului, a fost aproape chiar de o mare surpriză, conducând în meciul cu CS Arcada cu 2:0 la seturi, scor 25:20, 25:23. Dar, gălăţenii au revenit, câştigând următoarele două seturi cu scorul de 25:18 şi 25:15, reuşind să se impună, ulterior, şi în tiebreak, scor 15:8.

La echipa ardeleană, Sorin Dragomir (care a evoluat, în cariera sa, şi pentru CS Arcada) a fost pentru a doua oară titular pe postul de extremă, fiind principalul marcator al formaţiei, cu 16 puncte realizate, dintre care opt puncte de break, în atac având un procentaj de reuşită de 74%, cu 14 puncte din 19 atacuri, bifând, totodată, un as şi un blocaj.

De menţionat că la echipa din Baia Mare o evoluţie bună a avut şi un fost component al Tricolorului LMV Ploieşti (grupare care s-a retras din campionat), argentinianul Cristian Imhoff, care a fost al doilea jucător

al formaţiei ardelene la capitolul puncte realizate (12).

În plus, la CS Arcada au evoluat trei dintre cei care în sezonul trecut cucereau titlul naţional şi Cupa României cu Tricolorul LMV: Julian Bissette, Alexander Kullo şi Jose Carrasco, primii doi fiind titulari. Dintre aceştia, centrul Bissette a avut o prestaţie bună, cu 16 puncte realizate (12 din 16 în atac – 75%, 4 blocaje), şase puncte de break. Ar mai fi de adăugat faptul că în lotul echipei gălăţene s-a regăsit şi un jucător ploieştean, Liviu Cristudor, care, însă, nu a fost introdus pe teren.

În privinţa ierarhiei Diviziei A1, în absenţa campioanei Tricolorul LMV Ploieşti, după patru etape, SCM U Craiova se află pe prima poziţie, cu 11 puncte, trupa olteană fiind urmată, pe podiumul provizoriu, de Volei Municipal Zalău, cu 10 puncte, respectiv de CS Arcada Galaţi, cu 8 puncte, care, însă, are un meci mai puţin disputat faţă primele două clasate. Ştiinţa Explorări Baia Mare ocupă locul al optulea, cu patru puncte.