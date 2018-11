Singura formaţie prahoveană din Liga Elitelor, Petrosport Ploieşti – participantă la categoria Under 19 în cea mai importantă competiţie juvenilă organizată de către Federaţia Română de Fotbal – a urcat pe locul 4 în clasament, după victoria cu 6-1 repurtată în faţa celor de la Sport Team Bucureşti! Elevii lui Iulian Cojocaru vor merge astăzi pe terenul celor de la CSA Steaua, în încercarea de a se „agăţa” de podium, unde Sporting Vaslui – singura echipă cu maximum de puncte după şase etape, Dinamo şi Viitorul Constanţa sunt prezente în acest moment.

Astra – victorie dublă cu Petrolul şi primul loc la juniori B

În campionatul juniorilor republicani, ultima etapă a consemnat derbiul ploieştean dintre Astra şi Petrolul, la ambele categorii de vârstă, formaţia din „9 Mai” impunându-se atât la juniori A, cât şi la juniori B cu scor identic, 2-1! Astra ocupă locul 2 în seria a 4-a, la juniori A, şi primul loc la juniori B, în timp ce Petrolul se află pe locul 6 (din 9 echipe participante, la juniori „mari), respectiv pe 3 la juniorii „B”.

Şi „Liga Elitelor” Under 15 – noua competiţie organizată de către FRF pentru cei mai mici dintre juniori – a avut programată o etapă, de remarcat la acest nivel fiind că în runda a doua am consemnat şi primul punct cucerit de vreo echipă prahoveană în această întrecere. Este vorba despre Petrolul Under 15, care a remizat, 1-1, cu Chindia Târgovişte, în grupa a IV-a, în timp ce Petrosport a contabilizat a doua înfrângere, tot la scor, 9-1 la Daco-Getica Bucureşti.

Astăzi şi mâine sunt programate noi etape, în toate competiţiile destinate juniorilor.