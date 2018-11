Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită mâine, iar Patriarhia anunță că oamenii care vor să asiste la ceremonie sunt așteptați pe esplanada din faţa catedralei, unde vor putea urmări slujba pe ecranele special montate. În timpul Sfintei Liturghii vor avea acces în catedrală doar cei 2.000 de invitaţi oficiali. Slujba va fi oficiată de către Patriarhul Daniel, alături de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, potrivit Hotnews.

Înaltul oaspete este însoţit de o delegaţie a Patriarhiei Ecumenice, precum şi delegaţia Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de Mitropolitul de Patra, Hrisostom.

Delegaţia Bisericii Ortodoxe din Grecia aduce racla cu mâna Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României ce va fi aşezată, astăzi, împreună cu racla cu un fragment din moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, în pridvorul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, unde vor rămâne până mâine, la ora 13.00.

Mâine, începând cu ora 8.00, în Catedrala Mântuirii Neamului va fi oficiată slujba Acatistului Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, urmată la ora 9.00 de slujba de sfinţire a altarului catedralei. La sfârşitul slujbei se va citi Actul de sfinţire. Sfânta Liturghie va începe la ora 10.30 şi va avea loc în interiorul Catedralei Naţionale.

„Conform spaţiului interior disponibil, în timpul Sfintei Liturghii vor avea acces în interiorul Catedralei cei 2.000 de invitaţi oficiali. Însă, după finalul Sfintei Liturghii, toţi credincioşii pelerini ortodocşi prezenţi vor avea acces în Catedrală, atât în ziua sfinţirii (25 noiembrie), cât şi în zilele următoare (26-29 noiembrie, „zilele sfinţirii”), având posibilitatea să se închine în Sfântul Altar, nou sfinţit”, transmite Patriarhia.

Catedrala Naţională va avea hramul principal Înălţarea Domnului, zi în care sunt pomeniţi eroii români din toate timpurile. Al doilea ocrotitor este Sfântul Apostol Andrei.

La acest moment, catedrala este finalizată în proporție de 95%, în stadiul „la roșu”.

Patriarhia Română a transmis că până în prezent pentru Catedrala Mânturii Neamului a fost cheltuită suma de 110 milioane de euro, cu tot cu TVA.

În ceea ce privește costurile viitoare, Patriarhia spune că nu se poate estima o sumă, întrucât nu există încă proiectele finalizate.

Slujba de aşezare a pietrei de temelie şi a sfinţirii locului Catedralei Naţionale, pe terenul din Calea 13 Septembrie, a avut loc în 29 noiembrie 2007, fiind oficiată de Patriarhul Daniel. Lucrările de construcție a Catedralei Mântuirii Neamului au început la sfârşitul anului 2010.

Catedrala Mântuirii Neamului va avea o înălțime de 120 de metri, cât un bloc cu 30 de etaje.

Spaţiul principal de la cota +0,00 (pronaos şi naos) permite amplasarea a 1000 de scaune pentru participanţii la slujbe.

Catedrala are şase clopote care cântăresc împreună 33 de tone şi care au fost montate în turnul „Clopotniţă” de pe faţada de vest, la o înălţime de 60 de metri.

Clopotele Catedralei Naţionale au fost realizate în fabrica Grassmayr din Innsbruck, Austria, au o garanţie de 15 ani şi o durată apreciată la peste 400 ani şi au fost aduse în ţară în mai 2017.

Clopotul mare, dedicat „Eroilor Neamului”, are o greutate de peste 25 de tone, cu o înălţime şi un diametru de circa 3 metri şi va putea fi auzit pe o rază de 15 kilometri la evenimentele şi sărbătorile importante.

„În ceea ce priveşte calitatea sunetelor, aceasta este asigurată prin puritatea aliajului de bronz utilizat de turnătoria din Tirol, 78% cupru electrolitic cu puritatea de 99,99% şi 22% staniu electrolitic, cu aceeaşi puritate. Urmând tradiţiei creştine privind inscripţionarea clopotelor, pe fiecare dintre cele şase clopote se află inscripţionate: stema Patriarhiei Române, chipul în efigie al Patriarhului Daniel – sub păstorirea căruia s-a concretizat construirea Catedralei Naţionale – şi crucea patriarhală, precum şi inscripţia: <Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Naţională – Centenar 1918 – 2018>”, spun reprezentanţii Patriarhiei.