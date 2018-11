Indiferent de ce vor face contracandidatele la promovare în runda a 16-a a eşalonului secund (Chindia primeşte vizita Pandurilor, Snagovul merge la Timişoara „suporterilor”, iar Clinceniul la U. Cluj), Petrolul are şansa, în cazul unei victorii, să stea, măcar o zi, pe primul loc al diviziei B! Asta, desigur, dacă va învinge astăzi, de la orele 18,00, în faţa propriilor fani, pe Ripensia Timişoara, într-un joc care se anunţă „nici prea-prea, nici foarte – foarte”, oaspeţii fiind o echipă care nu trebuie neglijată, dar care nici nu poate pune mari probleme, fiind, totuşi, în acest moment, pe loc retrogradabil! Preluaţi de Alexandru Pelici, cei de la Ripensia vor găsi, probabil, în acest duel, un prilej de a da „restart” sezonului, unul în care, culmea, deşi sunt codaşi în clasament, au luat puncte cu echipe importante precum Sportul Snagov, U. Cluj sau FC Argeş.

În tabăra petrolistă, Octavian Grigore, antrenor care a preluat “din mers” corabia galben-albastră şi o duce, până acum, bine, mai departe, este conştient de multe lucruri: de faptul că partida nu este dinainte jucată, de faptul că tot lotul este “în evaluare” pentru ce se doreşte în viitor şi, inclusiv, de situaţia sa, departe de a fi clară la acest moment, Grigore fiind “pe drumul” între funcţia de director adjunct şi cea de antrenor… direcţia corectă pentru el urmând să o afle “în pauza de iarnă”.

”La obiectivul pe care îl avem punctele sunt primordiale, nu creşterea de jucători, spectacolul etc. Când vom putea stabiliza o formulă de bază, pentru că, iată, avem jucători importanţi absenţi, precum Marinescu, Ghinga, Cazan, cred eu că vor veni și prestații mai convingătoare, pe care suporterii le așteaptă. Noi trebuie să ne continuăm parcursul către cele două locuri promovabile și nu ne gândim, evident, decât la victorie” – a declarat Tavi în conferinţa de presă de ieri, în care a fost secondat de către doi jucători “crescuţi de club”, Olaru și Arnăutu.

Alberto Olaru – jucător “Under 21”, titular incontestabil al Petrolului, crede că ”ne așteaptă o partidă dificilă pe care nu avem voie să o ratăm. Eu vreau să am evoluții bune, de fiecare dată, pentru a fi util echipei, pentru că în primul rând contează să câştigăm”.

Golgheterul regăsit de Tavi Grigore – Sergiu Arnăutu – speră să continue prestaţiile bune din ultima perioadă, după revenirea sa în lot, la capătul “penitenţei” la care l-a supus fostul antrenor, Leo Grozavu. ”Mă simt la potențialul adecvat după acea perioadă de repaus. Este important să legăm o nouă victorie, a patra, care să ne consolideze actualul statut din clasament”.

Mioveniul se apropie de podium la „masa verde”

Clasamentul eşalonului secund a suferit o modificare destul de importantă, CS Mioveni câştigând la „masa verde”, cu 3-0, meciul jucat la Farul Constanţa (pe teren scor 3-3)! Motivul – constănţenii, unde activează şi doi ex-petrolişti (Păun, care a şi marcat un gol în acest meci şi Frîncu), au folosit un jucător în stare de suspendare – Doumbia, astfel că, în şedinţa Comisiei de Disciplină a FRF, de miercuri, rezultatul a fost „întors”. Astfel, Mioveniul a ajuns la 29 de puncte, la doar

4 puncte apropiere de zona podiumului!

Iată clasamentul la zi:

1. AFC Chindia Târgovişte 15 11 2 2 34-16 18 35

2. ACS FC Acad. Clinceni 15 11 0 4 33-8 25 33

3. CS Sportul Snagov SA 15 10 3 2 26-12 14 33

4. FC Petrolul Ploieşti 15 10 2 3 32-14 18 32

5. AS FC Univ. Cluj 15 9 3 3 35-13 22 30

6. CS Mioveni 15 9 2 4 25-11 14 29

7. Fotbal Club Argeş 15 8 5 2 25-12 13 29

8. AFC UTA Arad 15 7 2 6 25-22 3 23

9. CS Pandurii Lign. Tg. Jiu 15 6 3 6 28-22 6 21

10. ACS Energeticianul 15 6 3 6 22-19 3 21

11. ACS ASU Poli. Timișoara 15 6 2 7 14-17 -3 20

12. FC Metaloglobus Buc. 15 6 2 7 14-27 -13 20

13. ASC Daco-Getica Buc. 15 4 6 5 23-25 -2 18

14. CS Aerostar Bacău 15 4 3 8 20-31 -11 15

15. CS Luceafărul Oradea 15 4 3 8 18-30 -12 15

16. AFC Ripensia Timiș. 15 3 5 7 18-28 -10 14

17. ASSCS Farul Constanţa 15 4 1 10 21-34 -13 13

18. CS Baloteşti 15 3 2 10 14-32 -18 11

19. ACS Poli Timişoara 15 1 2 12 13-36 -23 5

20. ACS Dacia Unirea Brăila 15 0 5 10 14-45 -31 5