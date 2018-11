Luiza Rădulescu Pintilie

Pentru câteva ore, aseară, cunoscutul colegiul ploieştean „Mihai Viteazul” s-a aflat în… viitor. În cadrul Săptămânii Europene a Roboticii – program lansat în 2011 cu scopul promovării industriei roboticii în ţările Uniunii Europene – a avut loc o interesantă reuniune ştiinţifică, tehnologică şi de creativitate, realizată cu sprijinul echipelor ploieştene de robotică participante la competiţia First Tech Challange România- BraveBots (Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”), Ercast (Liceul Tehnologic „Elie Radu”), Info 1 Robotics (Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”) şi RO2D2 (Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”) – şi în cadrul căreia s-au aliniat la startul unei inedite întreceri echipele de robotică „Lego” din colegiile „Mihai Viteazul” şi „I.L.Caragiale”. Legătura între prezent şi viitor a făcut-o, de exemplu, roboţelul Robo Vali- creat de echipa colegiului în care a fost organizat evenimentul şi transformat într-o gazdă mai mult decât primitoare, acesta împărţind bomboane participanţilor şi îmbrăţişându-i de „bun venit”. Simpaticul robot este… fiul unui robot mai complex – „botezat” Marian – cu care echipa BraveBots a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” (coordonată de prof. Alice Georgescu) va concura, anul viitor, la cea mai importantă competiţie de robotică din ţară, „First Tech Challange România”, ce se va desfăşura în martie 2019 şi va avea ca temă fascinanta „planetă roşie”Marte.

Evenimentul de aseară trebuie pus în legătură şi cu faptul că, în timp ce în prezent, la nivel mondial, roboţii sunt din ce în ce mai prezenţi în cele mai diverse domenii de activitate şi e nevoie de tot mai mulţi specialişti care să le cunoască „secretele”, România este aproape inexistentă pe harta roboticii. Or, obiectivul îndreptării cât mai multor copii şi tineri către educaţia şi creaţia tehnologică, spre programare, robotică şi inginerie e mai mult decât prioritar. Iar în loc de orice altă justificare, iată câteva date relevante din cel mai recent raport privind industria mondială a roboticii: în anul 2016, cifra de afaceri din domeniul roboților destinaţi serviciilor a depășit-o pe cea a roboților industriali, sumele din acest domeniu fiind în acel an de aproximativ 31 miliarde de dolari şi estimându-se că până în 2022 acestea vor ajunge la 237 miliarde de dolari, cu creștere preponderent în sfera roboților destinați serviciilor.