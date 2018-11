V. Stoica

Fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție – Laura Codruța Kovesi – vrea să rămână la Parchetul General, acolo unde a fost detașată de Augustin Lazăr, imediat după ce a fost revocată din funcție, și pentru aceasta a solicitat ajutorul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Dat fiind scandalul creat recent privind corectitudinea menținerii fostei șefe a DNA ca procuror detașat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție după ce aceasta și-a pierdut postul la conducerea anticorupției, Kovesi a venit cu o cerere adresată celor din CSM, prin care vrea să i se recunoască fără examen gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Lucru care, probabil, va fi recunoscut astăzi, în cadrul ședinței Secției pentru procurori, binecunoscută fiind susținerea pe care Kovesi o are la această structură a Consiliului Superior al Magistraturii.

Mâine, pe de altă parte, Kovesi și fostul său adjunct de la Direcția Națională Anticorupție, Marius Constantin Iacob, vor fi din nou în atenția CSM, de această dată la Secția pentru procurori în materie disciplinară, într-unul dintre dosarele în care aceștia au ajuns în vizorul Inspecției Judiciare. Dosarul 1/P/2018, care se va afla din nou pe masa Secției pentru procurori în materie disciplinară din cadrul CSM, a fost constituit la începutul acestui an, ca urmare a unei cercetări efectuate de către Inspecția Judiciară împotriva Laurei Codruța Kovesi și a lui Marius Constantin Iacob, cei doi fiind obligați să vină cu lămuriri referitoare la abaterile despre care vorbesc reprezentanții Inspecției.

La începutul acestui an, Inspecția Judiciară a anunțat că a exercitat acţiunea disciplinară faţă de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de Statutul judecătorilor și procurorilor, pentru că “a avut manifestări de natură a aduce atingere onoarei şi probității profesionale a magistraților procurori, precum și prestigiului justiției, împrejurări identificate în înregistrările audio apărute în spațiul media”, a folosit față de colegii procurori “un ton superior și agresiv, inadmisibil în raport cu standardele minimale de etică și deontologie ale unui magistrat”, „prin intermediul unei corespondenţe electronice (e-mail) a adoptat o atitudine nedemnă, folosind la adresa procurorilor cuvinte şi expresii cu un conținut vădit denigrator, insultător și amenințător, respectiv „lași”, „bârfitori”, „infractori”, făcând cunoscut acestora faptul că „există deja un cerc de suspecți”, cu referire la un dosar penal, încălcând astfel obligația de rezervă și normele de conduită atașate profesiei de magistrat”. În același caz, Inspecția Judiciară a exercitat acțiunea disciplinară – în cadrul aceluiași dosar – și împotriva lui Marius Iacob, procuror șef adjunct al DNA, pentru că “a efectuat acte de urmărire penală fără a formula declarație de abținere, deși se afla, în mod vădit, în situația de incompatibilitate”.