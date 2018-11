Pericolul extrem de explozie a fost îndepărtat de pompierii prahoveni

Violeta Stoica

Agenția de Investigare Feroviară Română – AGIFER a finalizat raportul de specialitate privind un eveniment feroviar produs cu un an în urmă, pe 31 octombrie, care ar fi putut avea urmări extrem de grave dacă personalul căilor ferate și pompierii prahoveni nu ar fi intervenit de urgență.

Investigația – care, după cum precizează reprezentanții AGIFER, este realizată independent de orice anchetă judiciară şi nu se ocupă în niciun caz cu stabilirea vinovăției sau a răspunderii – are rolul de a îmbunătăți siguranța feroviară atât cât se poate pentru a nu se ajunge la adevărate catastrofe soldate fie doar cu pagube materiale, fie cu pierderi de vieți omenești, fie cu ambele.

A fost cea mai dificilă intervenție a pompierilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, având în vedere faptul că a fost nevoie, preventiv, inclusiv de evacuarea mai multor localnici din orașul Breaza. Dificultatea a fost generată de faptul că în orice moment se putea produce o explozie de proporții, după cum declară și acum, la un an de la eveniment, purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Raluca Vasiloae.

Seara de 31 octombrie 2017 a pus pe jar pompierii militari prahoveni, care și-au pus viețile în pericol pentru a interveni într-una dintre cele mai dificile misiuni de stingere a incendiilor din ultimii ani: un tren plin cu azotat de amoniu aparținând CFR Marfă, aflat în mers, a fost izolat în zona haltei Breaza, după ce impiegatul de mișcare de la Comarnic a observat că dintr-unul dintre vagoanele pline cu substanța periculoasă ieșea fum.

Desfășurarea de forțe din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență a fost semnificativă, pentru că – pe lângă faptul că vagonul izolat de restul trenului avea un risc extrem de ridicat de explozie din cauza incendiului produs în interior, unde se aflau saci cu azotat de amoniu – a fost nevoie de atenționarea urgentă a populației și chiar de evacuarea unui număr important de locuitori ai unui cartier din orașul Breaza, pentru a diminua riscul apariției de victime omenești, dacă s-ar fi produs o explozie la vagonul respectiv.

De altfel, la câteva zile de la intervenția foarte dificilă și deosebit de riscantă a reprezentanților ISU Prahova, 13 dintre pompierii care au fost la fața locului au fost premiați de autoritățile județului Prahova, recunoscându-li-se astfel meritul de a fi salvat de la un dezastru orașul Breaza. Practic, evenimentul ar fi putut produce o situație similară celei de la Mihăilești (județul Buzău), din anul 2004, cunoscut drept cel mai mare dezastru înregistrat vreodată pe șoselele din România. Aici, ar fi fost vorba, dacă trenul ar fi explodat, despre cea mai mare catastrofă de pe căile ferate din România. Din fericire, la Breaza, eforturile comune ale pompierilor, ale angajaților de la CFR, ale jandarmilor, ale polițiștilor și, în general, reacția autorităților implicate în îndepărtarea pericolului au împiedicat o explozie de mari proporții.

Circulația feroviară a fost închisă pe ambele fire de circulație, pe distanța Câmpina – Comarnic de la ora 16:58, fiind redeschisă la ora 21:58, pe firul I, și începând cu ora 22:05, pe firul II. Ca urmare a producerii acestui eveniment feroviar, au fost înregistrate întârzieri la 20 trenuri, totalizând 3.307 minute.

Circumstanţele producerii evenimentului

Având în vedere că trebuie menținute în mod strict concluziile trase în raportul final de către comisia de investigare a AGIFER și cu precizarea că – așa cum se afirmă de către reprezentanții acestei instituții – nu se ocupă în nici un caz cu stabilirea vinovăției sau a răspunderii, ci are rolul de a îmbunătăți siguranța feroviară, iată ce se menționează, printre altele, în document:

“La data de 30.10.2017, trenul de marfă nr. 21753-2 (aparținând operatorului de transport feroviar de marfă SNTFM „CFR Marfă” SA), compus din 26 vagoane, seria H, încărcate la SC AZOMUREȘ SA cu îngrășământ cu nitrat (azotat) de amoniu, a fost expediat din stația CFR Târgu Mureș Sud, având ca destinație halta de mișcare Ialomița.

Trenul a circulat fără probleme, în condiții de siguranța circulației, până la intrarea în stația CFR Comarnic, unde în jurul orei 16:33 (n.n. – pe data de 31 octombrie 2017), la supravegherea prin defilare a trenului de către impiegatul de mișcare, acesta a observat la al 12-lea vagon din compunerea trenului scurgeri din conținutul vagonului și degajare de fum în dreptul celui de-al doilea boghiu.

În urma avizării mecanicului trenului de către impiegatul de mișcare, au fost luate măsuri de oprire a trenului între stațiile CFR Comarnic și Câmpina, pe firul II de circulație, la km 106+400 într-o zonă unde se putea asigura accesul pentru intervenția personalului din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU). Evenimentul feroviar a fost avizat la Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

După intervenția pompierilor și eliminarea oricărui pericol, trenul a fost expediat către stația Câmpina unde vagonul nr.33872752172-0 a fost manevrat la linia „Rampă” în vederea efectuării de verificări suplimentare de către Pompieri. Din stația CFR Câmpina vagonul a fost îndrumat cu frâna automată izolată la stația CFR Ploiești Triaj”.

Cauzele determinate de AGIFER

În raportul investigației, se arată cauzele care au condus, conform comisiei de investigare a AGIFER, la producerea acestui eveniment feroviar care s-ar fi putut transforma foarte simplu într-o adevărată catastrofă, la intrarea pe calea ferată spre Valea Prahovei.

“Cauza directă a producerii incidentului o constituie aprinderea amestecului de substanțe organice și particule de îngrășământ cu nitrat (azotat) de amoniu, aflate pe partea superioară a tablei parascântei situată deasupra roții nr.4 de la vagonul nr.33872752172-0. Acest lucru s-a produs în condițiile existenței unor deficiențe ale scândurilor podelei în zona roții nr. 4, care au făcut posibilă ajungerea pe tabla parascântei de substanțe organice (hârtie și așchii de lemn produse prin ruperea scândurilor podelei) în amestec cu particule de îngrășământ cu nitrat (azotat) de amoniu, iar temperatura tablei a crescut foarte puternic sub acțiunea jerbei de scântei produse la contactul dintre saboții de frână și suprafața de rulare a roții.

Factorii care au contribuit: circulația vagonului de marfă nr.33872752172-0 cu deficiențe ale podelei în zona roții nr.4 (scânduri rupte); prezența resturilor de îngrășământ cu nitrat (azotat) de amoniu pe podeaua vagonului și tabla parascântei; circulația trenului de marfă nr.21753-2 pe o distanță de peste 36 km în regim de frânare (secția de circulație Predeal – Câmpina având panta caracteristică de 20‰, pantă în sensul de mers al trenului). (…)

Cauze primare. Neaplicarea în totalitate a prevederilor din procedurile și instrucțiunile de lucru care reglementează activitatea de încărcare a vagoanelor de marfă, reglementări interne ce fac parte din sistemul de management al calității aplicat la nivelul expeditorului mărfii (SC AZOMUREȘ SA).

Grad de severitate. În urma acțiunii de investigare, desfășurate ca urmare a deciziei directorului general al AGIFER, comisia de investigare a schimbat încadrarea inițială a acestui eveniment feroviar din incident feroviar în accident feroviar, potrivit prevederilor din Regulamentul de investigare la ar.7(1), lit.e – „incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulație”, întrucât la vagonul nr.33872752172-0 din compunerea trenului de marfă nr.21753-2 din 31.10.2017 s-a produs un incendiu care a afectat un număr de 4 scânduri din podeaua vagonului și o parte din încărcătură (circa 1800 kg îngrășământ cu nitrat de amoniu).

Recomandări de siguranţă:

La data de 31.10.2017, între stațiile CFR Comarnic și Câmpina, în circulația trenului de marfă nr.21753-2 s-a declanșat un incendiu la vagonul nr.33872752172-0, aflat al 12-lea în compunerea terenului.

În urma investigării accidentului s-a constatat că producerea incendiului a fost determinată de circulația vagonului cu deficiențe ale podelei în zona roții nr.4 (scânduri rupte) și prezența resturilor de îngrășământ cu nitrat (azotat) de amoniu pe podeaua vagonului și tabla parascântei.

Acest lucru a fost posibil în condițiile în care:

• operațiile de preluare după descărcare și de predare pentru încărcare, a vagonului de marfă, au fost efectuate fără respectarea în totalitate a reglementărilor specifice în vigoare;

• reglementările interne referitoare la activitatea de încărcare a vagoanelor de marfă, reglementări ce fac parte din sistemul de management al calității aplicat la nivelul SC AZOMUREȘ SA, nu au fost aplicate în totalitate în cazul acestui vagon. Având în vedere cele menționate, comisia de investigare consideră necesară emiterea următoarelor recomandări de siguranță:

1. Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR se va asigura că, SNTFM „CFR Marfă” SA, în calitate de operator feroviar de marfă își va reevalua riscurile aferente procesului de predare-primire a vagoanelor la/de la clienți, precum și eficiența măsurilor de siguranță stabilite, în vederea ținerii sub control a acestui risc.

2. SC AZOMUREȘ SA, în calitate de încărcător și expeditor de mărfuri periculoase, își va reevalua modul de implementare a reglementărilor interne referitoare la activitatea de încărcare a vagoanelor de marfă astfel încât acesta să asigure reducerea riscurilor aferente acestei activități”.