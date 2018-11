Violeta Stoica

Recent, primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, declara că în instituția publică pe care o conduce salariul mediu brut ajunge la 5.000 de lei, iar anul acesta, din bugetul local de circa 375 de milioane de lei, circa 100 de milioane de lei merg către salariile angajaților municipalității.

Pentru creșterea la un nivel de companie multinațională a salariilor funcționarilor nu a fost niciun impediment, însă, pentru a face unele lucrări de interes public în oraș, la Ploiești este nevoie de împrumuturi peste împrumuturi. Cel puțin așa reiese din intențiile pe care le are conducerea autorității locale de la Ploiești, având în vedere că, după aprobarea contractării unui împrumut de 27,5 milioane de lei într-o ședință care a avut loc săptămâna trecută, urmează o nouă discuție pentru un alt credit – de 172,5 milioane de lei.

Ce ar însemna un nou împrumut de aproape 40 de milioane de euro pentru Ploiești, care ar urma să fie plătit timp de zece ani? Chiar dacă se ia în considerare perioada de grație de trei ani, din anul 2022, Dumnezeu cu mila… Pentru că la ratele, dobânzile și comisioanele pentru împrumuturile de 27,5 milioane de lei și, respectiv, de 172,5 milioane de lei, mai rămân dările către celelalte credite bancare pe care municipalitatea ploieșteană le are de achitat în paralel cu acestea.

Prin eventuala contractare de către primărie a unui alt împrumut intern în valoare de 172,5 milioane de lei, gradul de îndatorare al Ploieștiului ar crește extrem de mult. Asta în cazul în care Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor va fi de acord și va aviza noile credite pe care Primăria Ploiești vrea să le ia de la băncile românești.

Anul acesta pare să fi fost un an mai relaxat din punctul de vedere al rambursării creditelor aflate în derulare semnate între Primăria Ploiești și instituțiile bancare. Din bugetul local pe acest an, sumele destinate ratelor, comisioanelor și dobânzilor bancare s-au ridicat la 25,5 milioane de lei – ratele, la care s-au mai adăugat comisioanele și dobânzile – de circa 6 milioane de lei. Din 2019, însă, cu toate că va ieși din schemă un credit contractat la Alpha Bank, care a avut ultima rată în acest an, valoarea tranzacțiilor privind datoria publică și împrumuturi va crește la 45,3 milioane de lei plus dobânzi și comisioane bancare de 6,2 milioane de lei.

De altfel, potrivit previziunilor bugetare pentru perioada 2019-2021, Ploieștiul va da înapoi băncilor în următorii trei ani tot mai mulți bani, în anul 2021, de exemplu, suma ajungând la 52,6 milioane de lei.

Dacă luăm în calcul și creditul de 172,5 milioane de lei pe care intenționează municipalitatea să îl contracteze cât mai curând, cu toată perioada de grație de trei ani, prin 2024, gradul de îndatorare al Ploieștiului va atinge, probabil, cel mai mare nivel din istoria recentă a orașului.

Restul autobuzelor noi ar trebui plătite din credit

19 proiecte de interes local, majoritatea mărunte, ar fi lucrările pe care le-ar plăti Primăria Ploiești din creditul ipotetic de 172,5 milioane de lei. Doar la modernizarea unor străzi din Mitică Apostol ar merge 38,8 milioane de lei, la stația de epurare ar merge circa 22 de milioane de lei și alte 32 de milioane de lei ar fi necesare pentru plata facturilor de furnizare a 40 de autobuze noi din cele 50 contractate, având în vedere că în bugetul din acest an au fost alocate sume doar pentru primele 10 autobuze, venite deja săptămâna trecută.

Restul investițiilor trecute în lista care probabil va suferi modificări majore până va fi supus aprobării proiectul de hotărâre privind noul împrumut vizat de Primăria Ploiești vizează lucrări mărunte pentru care, probabil, nu ar fi nevoie de împrumut dacă banii de la buget ar fi gestionați mai eficient, în fiecare an, în orașul lui Caragiale.