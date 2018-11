În judeţ, sunt necesari peste 500 de mii de metri cubi pentru ca nimeni să nu tremure de frig

F. T.

În urma centralizării făcute de către Direcția Silvică Prahova în ceea ce privește cantitatea de lemn de foc necesară încălzirii prahovenilor în această iarnă, a rezultat un necesar de aproximativ 512.000 metri cubi, cantitate care, potrivit reprezentanților instituției, va putea fi asigurată fie prin intermediul ocoalelor silvice prahovene, fie pe alte căi legale.

Este drept, în sezonul 2018 – 2019, Direcția Silvică Prahova poate pune la dispoziție este de 35.000 de metri cubi masă lemnoasă cu destinația lemn de foc, însă mai există și pădurile aflate în proprietate privată – asta apropo de “alte căi legale” -, de unde cei care le dețin își pot procura, cu acordul personalului de la ocoalele silvice de pe raza cărora se află respectivele păduri, cantitatea necesară de lemn pentru a nu tremura de frig.

Cu referire la cantitatea de 512.000 metri cubi de masă lemnoasă necesară prahovenilor în această iarnă, de precizat că respectiva centralizare s-a făcut în urma solicitărilor adresate de către unitățile administrativ – teritoriale (UAT) din județ.

După cum ne-au precizat reprezentanții instituției de profil prahovene, prețul unui metru cub de lemn de foc diferă de la specie la specie, dar acesta este, în medie, de 215 lei.

În plus, există și oferte de material lemnos care “transced” ofertelor făcute de către ocoalele silvice prahovene, în sensul că sunt și diferite societăți comerciale particulare care exploatează parchetele de masă lemnoasă “ pe picior” și care, la rându-le, vând lemn de foc. De altfel, în branșă, în această perioadă există chiar și o concurență în domeniu. Spre exemplu, chiar și pe site-uri precum OLX sau “lajumate.ro” se pot găsi oferte care de care mai tentante în a oferi lemn “mai repede încălzitor al sobei decât cel oferit de concurență (!!!)”.

Revenind la aprovizionarea cu lemn de foc din pădurile particulare, cantitatea pe care o poate valorifica un proprietar este de la 20 de metri cubi în sus. Or, “în sus” presupune posibilitatea exploatării unei cantități de masă lemnoasă mai mare, în contextul în care proprietarul deține o suprafață împădurită suficientă cât să-i dea posibilitatea de a tăia mai mult din ea.

Și, dacă aminteam mai sus că prețul unui metru cub este de 215 lei, este lesne de înțeles că aici nu sunt incluse transportul. Ca să nu mai punem la socoteală încărcatul/descărcatul materialului lemnos și, de ce nu, tăiatul ?, care, firește, presupun costuri suplimentare.

Una peste alta, se poate trage concluzia că, în această iarnă, prahovenii n-ar avea motive să sufere din cauza frigului. Acest lucru se datorează și măsurii luate de către Regia Națională a Pădurilor (RNP) Romsilva, care, în urma crizei de lemn de foc din anul 2016, a stabilit ca prioritate alocarea de lemn de foc pentru comunitățile locale, iar colaborarea cu unitățile teritorial administrative se face în baza unei metodologii care are criterii clare de repartizare a lemnului de foc către comunități.

De asemenea, creșterea cantității de masă lemnoasă care este oferită, în prezent, populației se datorează modificării Codului Silvic, astfel încât ocoalele silvice să poată exploata direct sau prin prestatori și, în felul acesta, să vândă direct către populație lemnul provenit din lucrări de igienă, rărituri etc.