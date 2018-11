N. Dumitrescu

Apropierea datei de 1 Decembrie, cu atât de multă încărcătură anul acesta, se simte şi se trăieşte, cu totul special, şi de către tânăra generaţie. Astfel, sub genericul „România centenară”, la Şcoala Gimnazială „ Sfântul Vasile” din Ploieşti a avut loc, ieri, o acţiune în cadrul căreia elevi ai instituţiei au prezentat, în faţa profesorilor şi a părinţilor, diverse momente artistice pe tema Centenarului Marii Uniri. Îmbrăcaţi în costume tradiţionale româneşti, copiii au recitat poezii ori au însufleţit diverse personaje în cadrul unor scenete adaptate după povestiri istorice, din program nelipsind cântecele populare sau patriotice.

Reprezentaţiile elevilor au primit aplauze din partea publicului prezent, de faţă fiind şi colonel în rezervă Puiu Cuşbă, din partea Asociaţiei „Cultul Eroilor”, asociaţie cu care instituţia de învăţământ are încheiat un parteneriat în baza căruia s-au desfăşurat, şi vor mai avea loc, diverse acţiuni. Manifestarea de ieri, desfăşurată sub coordonarea Simonei Bratu, profesor de istorie, nu a fost prima acţiune organizată la Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” din Ploieşti, încă de la începutul anului având loc diverse acţiuni sub sigla „România 100”. De altfel, în organizarea atât a evenimentului de ieri, cât şi a celorlalte acţiuni care au avut loc şi vor mai urma, a fost vorba despre un efort colectiv al profesorilor, inclusiv a conducerii, respectiv a directorului – prof.dr. Ovidiu Marian – Ionescu şi a directorului adjunct – prof. Anca Mihaela Danilof. De menţionat că, în sala în care s-a desfăşurat manifestarea de ieri au fost expuse şi câteva zeci de desene, realizate de către elevi sub îndrumarea profesorului de specialitate Graţiela Moise, cu aceeaşi tematică a Marii Uniri.