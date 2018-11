V. Stoica

Comercianții, în special cei care au și posibilitatea de a-și vinde produsele în sistemul online, se pregătesc de vânzări-record de Black Friday, care, în mod normal, ar trebui să aibă loc în acest an în data de vineri, 16 noiembrie.

Pentru că perioada de reduceri substanțiale se prelungește în România în fiecare an, în prag de Black Friday, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a realizat un ghid pentru consumatorii care vor să profite de reducerile comercianților, anunțate de toți pentru perioada 16-30 noiembrie 2018.

Cea mai importantă întrebare este, bineînțeles, despre preț. Cum trebuie să fie afișat acesta? Cei de la Protecția Consumatorilor spun că, indiferent că este vorba despre un magazin online sau de unul clasic, prețul trebuie întotdeauna afișat clar, lizibil, în lei și cu toate taxele incluse (TVA și alte taxe suplimentare, dacă este cazul). ANPC precizează că preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţă. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.

Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice: fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat; fie prin menţiunile „preţ nou”, „preţ vechi” lângă sumele corespunzătoare; fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat.

La parafarea contractului, cumpărătorul trebuie să fie atent la toate amănuntele, pentru că există anumite cazuri în care nu există posibilitatea retragerii din contract, în special pentru produsele care sunt realizate după specificațiile date de cumpărător.

“În cât timp trebuie să primesc produsele comandate online?” este o altă întrebare la ordinea zilei, în special atunci când există o avalanșă de tranzacții online. ANPC spune în ghid că vânzătorul trebuie să-și îndeplinească obligațiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data transmiterii comenzii sau chiar într-un termen mai scurt. Dacă vânzătorul nu a livrat produsele în termenul stabilit, trebuie solicitată livrarea cât mai repede posibil. În cazul în care livrarea nu se face nici în termenul suplimentar, cumpărătorul are dreptul să solicite banii înapoi în termen de 7 zile.

Sfaturi speciale pentru Black Friday: cumpărătorii să întocmească o listă cu produsele pe care doresc să le achiziționeze și cu prețurile actuale ale acestora, acest lucru ajutând la evitarea falselor reduceri de prețuri, de exemplu atunci când comercianții măresc prețul și aplică procentul de reducere la prețul astfel majorat. Trebuie verificat, de asemenea, modul în care este afișată reducerea pe site sau pe eticheta produsului și să nu se cadă în capcana ofertelor care anunță mari reduceri de prețuri doar pentru a atrage clienții să intre în magazin. La comanda online trebuie verificat, înainte de a trimite comanda, dacă prețul fiecărui produs din coșul de cumpărături este același cu prețul redus indicat la alegerea produsului. Un alt sfat al ANPC este ca, la comenzile online, să se utilizeze cardul pentru a face plata. Astfel, în unele situații, precum cazurile de fraudă, dacă se plătește prin card, se poate utiliza procedura refuzului la plată pentru recuperarea sumei plătite, contactând banca emitentă a cardului.