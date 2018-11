Marian Dima

Belgia şi Austria – acesta este…itinerariul de sfârşit de an pentru Alexia Apostolescu.

Medaliată la Balcaniada de sărituri peste obstacole, la tineret, în Croaţia, la începutul toamnei, sportiva prahoveană Alexia Apostolescu încheie sezonul cu câteva concursuri de top, în Belgia şi Austria.

Azelhof Lier şi Opglabbeek sunt cele două “escale” ale Alexiei în Belgia, ultimul fiind considerat de către fosta baschetbalistă junioară de lot naţional drept “cel mai important din 2018, pentru mine”. Aceasta a adăugat: „Concursul se numeşte SentowerPark şi am concurat cu Baileys Louis şi Ilanta del Maset, ultima o iapă nou achiziţionată. Am început la 125 (n.n.-înălţimea obstacolelor), şi am avut un parcurs foarte bun, cu 3 parcursuri fără penalizare. Am ales să urcăm progresiv, odată cu reintrarea în formă, caii venind după accidentări, acum vom concura la 130-135 şi, apoi, la 145-150. După Belgia urmează să revin în Austria, acolo unde am participat la un concurs şi acum câteva săptămâni, la Lake Arena. Va urma Magna Racino, în Austria şi, apoi, vacanţă, se încheie un an 2018 care eu cred că a fost bun”.

În Belgia, Alexia a fost singura sportivă din ţara noastră care a făcut parte dintre cei 175 de concurenţi prezenţi la start, întrecerea fiind un adevărat campionat mondial, lista ţărilor reprezentate incluzând Belgia, Olanda, Brazilia, Canada, Columbia, Taipei, Cehia, Danemarca, Spania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Japonia, Mexic, Africa de Sud, Statele Unite ale Americii, Ucraina, Elveţia, Norvegia, Portugalia, Noua Zeelandă, Filipine etc.!