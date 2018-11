Marian Dima

Plecat de ani buni din ţară, în căutarea unui trai mai bun, la fel ca multe milioane de români, ploieşteanul Dănuţ Săcuiu şi-a văzut mai multe ”vise” cu ochii! A reuşit să se angajeze la primăria din oraşul Caen şi, mai ales, a rămas activ în fenomenul fotbalistic, căruia, şi în România i-a dedicat mare parte din timpul său. Astfel, Săcuiu pregăteşte juniori la clubul USON Mondeville unde este referent în arbitraj pentru tinerii are vor să facă primii paşi în această meserie. “Mă ocup de formare de noi arbitrii stagiari, care să arbitreze în fiecare weekend, iar eu deleg la clubul meu arbitri să oficieze la jocuri, pentru că nu sunt arbitrii oficiali la toate jocurile trimişi de la Ligă, meciurile fiind conduse prin acest sistem de arbitraj, în care fiecare club îşi formează cavaleri ai fluierului. Sunt foarte multe meciuri, săptămânal, arbitrez şi eu ori de câte ori am ocazia” – spune Săcuiu, care se gândeşte, deja, cu emoţie şi la vacanţa de iarnă, pe care anul acesta a ales că o petreacă în România. “Eu vin de obicei vara, acum am decis să fac şi Sărbătorile de Iarnă acasă şi pot să spun că de abia aştept să-mi revăd vechii colegi de arbitraj. Urmăresc tot ceea ce se întâmplă în fotbalul prahovean” – spune “francezul” Săcuiu.