Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, afirmă, într-o postare pe Facebook, că este şocată de faptul că intervenţiile sale publice cu privire la necesitatea accelerării implementării proiectelor pentru dezvoltarea României au fost extrem de politizate, conform Mediafax. „Fiind ziua precizărilor, aş mai vrea să adaug una de natură politică. Cred că este important pentru miile de colege şi colegi, prieteni cu care am împărţit ani de muncă, cu care am lucrat din 1991 şi până în 2014, să spun că sunt în continuare membru PSD. Am fost aleasă deputat şi senator pe listele PSD. În 2014, am condus lista la alegerile europarlamentare, alegeri în care partidul a câştigat 16 mandate din cele 32 care revin României”, declară Corina Creţu, într-o postare pe Facebook. Aceasta spune că intervenţiile mai frecvente în ultimul timp legate de necesitatea accelerării implementării proiectelor de infrastructură din fonduri UE au fost făcute în contextul în care mandatul de comisar european este pe final. Corina Creţu se arată şocată de faptul că afirmaţiile ei legate de acest subiect au fost „exagerat de politizate”. „E adevărat, faptul că a mai rămas puţin până la încheierea mandatului de comisar pentru politică regională, ca şi a exerciţiului financiar 2014-2020, toate acestea m-au determinat să intervin mai des în ultima perioadă, să discut mai des cu prim-miniştrii, miniştrii, să vorbesc public despre necesitatea accelerării implementării proiectelor, în special în domeniul infrastructurii de transport şi sănătate, astfel încât România să îşi consume întreaga alocaţie care îi revine de la bugetul Uniunii Europene. Sunt şocată că aceste intervenţii în favoarea dezvoltării României au fost exagerat de politizate. Rămân în continuare la dispoziţia autorităţilor pentru a găsi soluţii şi a contribui împreună la dezvoltarea României şi îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi a oamenilor”, a explicat comisarul european pentru politică regională.

Totodată, a răspuns „jignirilor” şi „injuriilor” la adresa sa, potrivit cărora ar fi „vândută intereselor străine”. “Jignirile pornite ca la un semnal la adresa mea şi mai ales atacurile la adresa Uniunii Europene, injuriile prin care sunt acuzată că sunt vândută intereselor străine, în condiţiile în care toţi ştiu câte eforturi am făcut preluând pe fonduri europene toate creditele României pe care le avea de plătit către Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană de Dezvoltare, salariile funcţionarilor din România care lucrează pe fonduri europene, văzând zeci de proiecte care nu s-au terminat la timp şi pentru care statul pierdea aproximativ 3 miliarde de euro, sincer, toate acestea mă lasă fără cuvinte”, a completat Corina Creţu. Aceasta mai spune că ar fi înţeles să fie catalogată drept trădătoare de ţară şi partid dacă ar fi fost depuse la CE multe proiecte care trenau.

Ea afirmă că nu este depus niciun alt proiect major la Comisia Europeană, referindu-se nu doar la spitalele regionale, ci şi la proiecte care prevăd construirea de autostrăzi, inclusiv a Centurii Bucureştiului. În încheierea postării, ea spune că, în ciuda Brexit-ului, a depus eforturi ca în intervalul 2021-2027 România să primească mai mulţi bani pentru investiţii, din bugetul UE. Declaraţiile Corinei Creţu vin în contextul în care au existat mai multe reacţii şi critici din PSD, precum şi din partea Guvernului, respectiv a lui Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă.